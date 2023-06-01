"Враг играет": в Ровно "заминировали" здание ОВА
Источник:Ровенская ОВА
Неизвестные заявили о якобы заминировании Ровенской областной государственной администрации. Всех работников оттуда эвакуировали.
Детали сообщил сам глава Ровенской ОГА Виталий Коваль. По его словам, враг продолжает "играть" в минера.
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Он отметил, что согласно правилам, всех работников уже эвакуировали.
О результатах обследования здания сообщу впоследствии,
– добавил он.
Заметим, что Ровенскую ОВА "минируют" уже не в первый раз. В январе Виталий Коваль сообщил о якобы минировании сразу ряда мест, в частности:
- в органах власти,
- школах,
- торговых центрах.
Тогда кинологи Главного управления Национальной полиции области вместе с ГСЧС и СБУ эвакуировали людей и проверили здания.
Заметим, что 2 января неизвестный сообщил о минировании Львовского городского совета. Из-за этого из мэрии эвакуировали работников. Да впоследствии информация о взрывчатке не подтвердилась.
Кто и зачем устроил массовое "минирование" построек по всей Украине
Заметим, что волна фейковых замен несется еще с начала 2022 года. Во многих городах анонимные террористы сообщают о якобы заминированных школах, вокзалах, аэропортах, банках и т.д. К счастью, ни одно из этих сообщений не подтвердилось.
Такой всплеск фейковых замен связывают с полномасштабным вторжением России в Украину. Псевдозаминирование – один из элементов гибридной войны, которую ведет Россия.
Заместитель директора Института исследования экстремизма Богдан Петренко утверждает, что на всплеск минирований влияют 2 фактора:
- Первый фактор связан с внешними вмешательствами, в частности, с попытками России спровоцировать возмущение среди украинского населения путем высмеивания деятельности правоохранительных органов и государственных структур в целом.
- Второй фактор связан с началом обучения в школах после каникул и периода дистанционного обучения. После длительного пребывания в отдаленном формате многие учащиеся возвращаются в учебные заведения, что может вызвать определенное напряжение и несформированность у некоторых индивидов.