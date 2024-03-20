"Секрет Полишинеля": глава МИД Польши намекнул, что в Украине уже есть военные из стран Запада

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намекнул, что военные западных стран уже присутствуют на территории Украины. По его словам, сейчас эта информация не является тайной.

Радослав Сикорский заявил, что определенное количество военных специалистов стран Запада уже некоторое время присутствуют в Украине. В своих словах политик сослался на высказывания немецкого канцлера Олафа Шольца.

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Как говорил ваш канцлер, в Украине есть некоторое количество военных из ключевых стран... В польском у нас есть выражение "секрет Полишинеля" – для обозначения тайны, которую все знают,

– объяснил Сикорский.

Что говорил Шольц

Глава МИД Польши намекнул на слова Шольца, которые прозвучали 26 февраля. Тогда канцлер сказал, что не хочет, чтобы немецкие военные были привлечены к целеуказанию для применения ракет Taurus украинскими военными.

Шольц отметил, "то, что британцы и французы делают с точки зрения контроля цели и поддержки контроля цели, нельзя сделать в Германии". Эти его слова интерпретировали как намек на присутствие специалистов союзников на территории Украины.

Не давать карты в руки пропаганде

Сикорский в целом одобрительно отозвался об идеях президента Франции относительно потенциальной отправки в Украину военного контингента. В то же время он сказал, что если бы до этого дошло дело, Польша "должна была бы быть последней", кто предложит такую опцию, чтобы не давать карты в руки российской пропаганде.

Украина и Польша 400 лет были в одном государстве. И это (отправка военных в Украину – 24 Канал) легко станет пропагандистским материалом для россиян. Поэтому мы должны были быть последними, кто это сделает,

– пояснил политик.

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