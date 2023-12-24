Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Источник:ANSA
На днях стали много говорить о необходимости переговоров по окончании войны в Украине. Свое мнение также высказал министр обороны Италии.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время своего визита в итальянские войска, дислоцирующиеся в Польше, заявил, что нужно искать политическое решение прекращения войны России против нашего государства. Он отметил, что это должно происходить параллельно с военной помощью.
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Требуется открытие дипломатического фронта
Он подчеркнул, что война длится уже почти два года, поэтому целесообразно начать поиск политического решения.
То, что не может быть достигнуто военным путем – а к этому времени мы достигли сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и консолидации границы, заблокировавшей российскую атаку – может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата за посредством мирных переговоров,
– считает министр обороны Италии.
Крозетто считает, что то, чего не удалось сделать с помощью оружия, нужно делать другим способом.
Переговоры между Украиной и Россией
- Владимир Путин может использовать так называемые "сигналы" о готовности завершить войну в Украине с определенной целью. В частности, говорится о желании России воспрепятствовать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада, считают аналитики Института изучения войны.
- Они убеждены, что западные официальные лица с сентября 2023 года улавливают новые сигналы через обратные каналы о том, что Путин заинтересован в прекращении огня, которое заморозит текущие линии фронта, однако отметили, что они предупредили – обратные каналы. могут не отображать "подлинную готовность" к переговорам.
- Иностранные журналисты отмечают, что публичная риторика Путина, недавно подтвердившего максималистские цели России, равносильна полной капитуляции Украины и Запада, противоречит частному желанию Путина "провозгласить победу и двигаться дальше". Подобные попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков должны заставить их оказывать давление на Украину для начала переговоров с Россией зимой 2022 – 2023 годов, фактически переориентировав внимание Запада на гипотетические переговоры, а не на то, чтобы у Украины было достаточно средств перед весенне-летним контрнаступлением.