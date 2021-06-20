Министр – на своем месте, – Разумков про Авакова

Дмитрий Разумков заявил, что Арсен Аваков демонстрирует эффективную работу. Кроме того, он соответствует должности, которую занимает.
По словам спикера Разумкова, критиковать можно всех политиков. В частности, самого Разумкова, Авакова и всех нардепов.
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Если позволите мое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел – на своем месте. Я думаю, что соответствует той должности, на которой сегодня находится,
– заявил Разумков.
Отставка Авакова: последние новости
- Новая волна слухов о возможной отставке Арсена Авакова появилась в июне 2021 года. Тогда украинские СМИ со ссылкой на источники в "Слуге народа" сообщили, что принять решение об увольнении Авакова могут уже в сентябре этого года.
- В то же время Александр Корниенко рассказал: отставку Авакова обсуждают всю жизнь, однако конкретных инициатив, зарегистрированных в парламенте, пока нет.
- Впоследствии слухи об увольнении Авакова опровергли в Офисе Президента.
- Ранее о профессиональной эффективности Авакова также заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.