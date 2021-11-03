"Министропад": кто получит кресла в Кабмине Шмыгаля вместо уволенных чиновников

Несколько месяцев в Украине говорили о кадровых изменениях Кабинета Министров. На днях заявления об отставке написали министр обороны Андрей Таран, вице-премьеры Алексей Любченко, Алексей Резников и Олег Уруский, еще раньше – министр экологии Роман Абрамовский. А 3 ноября Верховная Рада отправила их в отставку. В результате – несколько ведомств остались без руководителей.

О том, кто может занять вакантные должности чиновников, какие рассматривают кандидатуры на министров, читайте в материале.

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Министр обороны

Оборонное ведомство до сих пор возглавлял Андрей Таран. Однако 2 ноября он написал заявление об отставке. В тот же день документ был передан в Аппарат Верховной Рады. А уже 3 ноября парламент голосами 341 народного депутата поддержал желание министра уволиться.

На днях депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что на заседании фракции было принято решение поддержать кандидатуру Алексея Резникова на должность нового министра обороны.

Эту информацию подтвердил журналист Юрий Бутусов. По его словам, Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Резникова.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Главой этого министерства был Алексей Резников. Однако его Рада также отправила в отставку 3 ноября. Произошло это после написания им 1 ноября заявления об увольнении.

Качура рассказал, что новым главой Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий станет Ирина Верещук. Сама нардеп подтвердила эту информацию, отметив, что возглавить ведомство ей предложил Зеленский. Впоследствии она добавила, что приняла предложение как приказ.

Напомним, ранее Верещук заявляла о готовности возглавить Минобороны.

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Министр экономики

Без главы осталось и Министерство экономики. Нардепы отправили в отставку с должности первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко. Ранее он также писал соответствующее заявление.

Теперь уже вакантную должность может занять Юлия Свириденко. В 2019 году она была заместителем министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а с июля 2020 года – первой заместительницей. Также работала в ОП в должности заместителя руководителя по экономическим вопросам.



Министром экономики, вероятно, будет Юлия Свириденко / Форум "Украина 30"

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности

На заседании 3 ноября кресло министра по стратегическим отраслям промышленности потерял Олег Уруский. На замену ему новым главой ведомства, вероятно, станет Павел Рябикин. До этого он был главным таможенником страны. На его должность уже нашли замену.

Министр экологии

Кадровые изменения претерпело и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Рада проголосовала за отставку его главы Романа Абрамовского. Заявление на увольнение он из всех министров написал раньше всех – еще 19 октября. Свое решение чиновник объяснил негативными выводами Совета по нацбезопасности и обороне относительно работы ведомства.

Министерство может возглавить Руслан Стрелец – нынешний заместитель министра Романа Абрамовского по вопросам цифровых трансформаций. Однако сначала его предлагают как исполняющего обязанности, то есть без голосования Рады.



Новым министром экологии может стать Руслан Стрелец / Фото из фейсбука