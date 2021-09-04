Министры 20 стран мира соберутся, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане
Источник:Укринформ
США 8 сентября планируют провести международную встречу по ситуации в Афганистане. Будет происходить она на уровне министров.
Блинкен встретится с Маасом
Разговор министров более 20 стран будет происходить в онлайн-режиме. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Я встречусь с министром иностранных дел Германии Маасом. Мы проведем встречу на министерском уровне по Афганистану с ним лично, а также в виртуальном формате с партнерами из более 20 стран,
– подчеркнул политик.
Для этого Блинкен прибудет в Германию. После этого он посетит Катар, где проведет переговоры по координации международных усилий в Афганистане.
Главное о ситуации в Афганистане
- 15 августа боевики исламистского движения "Талибан" захватили Кабул. Страны мира эвакуировали своих граждан, а тысячи афганцев бежали.
- 31 августа США завершили вывод своих войск из государства, а талибы заявили об "освобождении" страны.
- Сейчас террористы формируют новое правительство в стране. Они уже предупредили – женщин в нем не будет.
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