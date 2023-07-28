Мощнее за российские: какие машины для разминирования используют ВСУ

Украина не имеет много средств для разминирования территорий. Известно о небольшом количестве советских установок. Также есть системы из США.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, в начале полномасштабного вторжения в Украины были лишь советские образцы системы УР-77 "Метеорит". И их было достаточно мало.

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Получили американские аналоги

Как отметил Жданов, в течение полномасштабной войны Украина получила от Соединенных Штатов определенное количество похожих на УР-77 комплексов. Но они несколько мощнее советских и российских систем.

Американский комплекс находится на прицепе. Там есть два заряда. Длина одного "рукава" – 100 метров. А ширина "коридора", возникающего в результате подрыва – 8 метров. В советских и российских системах – 6 метров.

Оккупанты придумали использовать УР-77 "Метеорит", чтобы выбивать наших бойцов с позиций. Закидывали эти "рукава" на позиции. Там очень мощный взрыв идет,

– заметил Жданов.

Смотрите разговор с Олегом Ждановым на ютубе 24 Канала

Минные поля в Украине: коротко