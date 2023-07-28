Мощнее за российские: какие машины для разминирования используют ВСУ
Украина не имеет много средств для разминирования территорий. Известно о небольшом количестве советских установок. Также есть системы из США.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, в начале полномасштабного вторжения в Украины были лишь советские образцы системы УР-77 "Метеорит". И их было достаточно мало.
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Получили американские аналоги
Как отметил Жданов, в течение полномасштабной войны Украина получила от Соединенных Штатов определенное количество похожих на УР-77 комплексов. Но они несколько мощнее советских и российских систем.
Американский комплекс находится на прицепе. Там есть два заряда. Длина одного "рукава" – 100 метров. А ширина "коридора", возникающего в результате подрыва – 8 метров. В советских и российских системах – 6 метров.
Оккупанты придумали использовать УР-77 "Метеорит", чтобы выбивать наших бойцов с позиций. Закидывали эти "рукава" на позиции. Там очень мощный взрыв идет,
– заметил Жданов.
Смотрите разговор с Олегом Ждановым на ютубе 24 Канала
Минные поля в Украине: коротко
- Российские захватчики заминировали значительное количество временно оккупированных территорий Юга и Востока Украины. Там достаточно сложно наступать даже при наличии западной техники. Ведь даже на маленьких территориях можно найти десятки, а то сотни мин.
- К примеру, как рассказал спикер 120 отдельной бригады терробороны города Днепр Александр Курбатов, в Украине заминированы десятки тысяч гектаров полей. Иногда бывают особенно неприятные ситуации.
- Так, однажды оккупанты разместили на квадрате величиной в 50 квадратных километров аж 200 мин. Позже такое количество устройств находили на 20 квадратных метрах земли.