Смарт-мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили, что это такое и как она будет работать
Источник:АрмияИнформ
После цифрового введения повесток военнообязанным, следующим шагом будет внедрение смарт-мобилизации в Украине. Теперь подать заявку на мобилизацию будет можно легко, сделав всего два клика.
Заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко подчеркнула важность рекрутингового подхода, что позволит каждому человеку выбирать свой путь в армии и контролировать его. Она сравнила этот процесс с выбором работодателя после выпуска из вуза.
Смотрите также Мобилизация в Украине в апреле: в ТЦК объяснили ситуацию с е-кабинетом призывника
Заявка в два клика
Черногоренко раскрыла детали нового этапа в совершенствовании рекрутинга в Вооруженные Силы Украины. По ее словам, самой большой инновацией является возможность подать заявку на мобилизацию всего лишь за два клика. Теперь каждый сможет выбрать свой путь в армии, выбрав конкретную специальность, такую как оператор дронов или артиллерист.
Она подчеркнула важность этого подхода, отметив, что когда человек понимает свой маршрут в армии и может контролировать его путем собственного выбора, вопрос об электронных повестках теряет свою актуальность.
Я считаю, что человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или она доверяет. Это – целевой рекрутинг,
– подчеркнула Черногоренко.
Она также сравнила этот процесс с конкуренцией за лучших студентов среди работодателей. По ее словам, ВСУ на данный момент является крупнейшим работодателем в стране, что дает им возможность привлекать лучших специалистов из гражданского сектора.
"Кстати, армия сейчас изрядно насытились гражданской экспертизой, гражданскими привычками, культурой гражданской. В армии служат люди из крупных компаний", – заявила заместитель.
Приводя пример, она вспомнила военнослужащего, который вернулся из Калифорнии, где строил стартапы, и мобилизовался в 47 бригаду ВСУ.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Любинец категорически выступил против силовой мобилизации. Он отметил, что в вопросах мобилизации следует руководствоваться законодательством и добавил, что не стоит расширять права ТЦК.
- Отныне мужчины, которых ранее признали ограниченно годными к военной службе, должны пройти повторный медицинский осмотр. Военно-врачебная комиссия должна определить, к какой категории относится человек, которого ранее признали "ограниченно годным", ведь теперь существует только "годный" и "непригодный" к службе.
- На Львовщине ТЦК передало в полицию обращение о более 2 тысяч уклонистов. Говорится о 2 146 человек, которые не явились в ТЦК после получения повестки. Представители полиции уже разыскали и доставили 1 226 военнообязанных в ТЦК.