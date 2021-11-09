Минобороны Беларуси обвиняет Польшу в кризисе и возмущается стягиванием войск
Источник:Belta
В Беларуси в Минобороны вызвали военного атташе из польского посольства в Минске. Представители режима Лукашенко выразили свое возмущение из-за стягивания Польшей войск к границе.
В Беларуси обвиняют Польшу в миграционном кризисе на границе. В то же время заявления польской стороны режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко называют безосновательными.
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Заявления белорусского Минобороны
В Беларуси требуют от Польши доказательств своей вины. Кроме того, в Минобороны считают, что ситуация на границе якобы провокация.
Также режим Лукашенко называет размещение польских войск на границе для дополнительной охраны якобы необоснованным.
Белорусское Минобороны обвинило Польшу в том, что та не пригласила наблюдателей из Беларуси на границу и якобы отказывается от ведения переговоров. Однако режим Лукашенко утверждает, что "будет ждать предложений Польши".
Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши: главное
- 8 ноября в Беларуси колонна мигрантов отправилась к польской границе. По разным данным, там было от 1 500 до 5 000 человек.
- Из-за этого в Польше к охране границы привлекли 12 000 военных. О необходимости подкрепления со стороны Беларуси заявили и в Литве. Там предлагают ввести режим чрезвычайной ситуации в стране.
- В НАТО обвиняют режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в использовании мигрантов для давления на Европу.
- В Еврокомиссии и МИД Литвы призывают ввести санкции против белорусских аэропортов, через которые мигранты могли попасть в страну.
- В Кремле заявили, что наблюдают за ситуацией на границе Польши и Беларуси. Однако в Москве убеждены, что там работают "белорусские специалисты".