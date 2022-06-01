В Минобороны объяснили, почему ожесточенные бои на фронте продолжаются долго

Ситуация на фронте остается сложной, ведь там продолжаются ожесточенные бои с оккупантами. Русской армии не удается реализовать свои планы по Украине.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Почему бои на фронте продолжаются долго

По словам Маляр, Вооруженные Силы Украины оказывают мощное сопротивление. Если бы этого не было, то враг зашел бы очень быстро, интенсивно продвигался вглубь территории Украины и выполнил бы все свои задачи.

Однако российская армия не может быстро осуществить и реализовать свои цели, потому что сопротивление оказывают украинские Вооруженные Силы. Борьба ожесточилась, потому что враг сильный. Действительно, российская армия сейчас преобладает в количестве личного состава, это огромная армия, по количеству вооружения и военной техники,

– рассказала заместитель министра.

Но даже несмотря на это, украинские защитники мощно уничтожают как личный состав врага, так и технику, поэтому российской армии не удается быстро реализовать свои планы.

Что пытаются сделать оккупанты

Как рассказала Маляр, в Донецкой и Луганской областях россияне пробуют выйти на географические границы. Это миссия, которую Владимир Путин хочет реализовать с 2014 года.

Также оккупанты хотят оцепить украинские войска для того, чтобы шантажировать этим украинские власти и выходить на переговоры с определенной позицией.

Здесь следует отметить, что есть определенный "почерк" поведения русских войск. Например, они стараются не заходить и не начинать уличные бои, хотя в Северодонецке это уже происходит, потому что в уличных боях россияне проигрывают,

– рассказала заместитель министра.

В то же время, россияне не жалеют ни своих людей, ни техники в войне против Украины. Чтобы пополнить запасы оружия и боевой техники, они даже производства перевели в усиленный режим работы.

Война России против Украины: важные новости

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал , что российские военные на 70% контролируют Северодонецк. Украинским военным пришлось отойти, заняв более выгодные для себя позиции. В городе продолжаются бои.

Российские войска активизируются вокруг Змеиного . Они размещают на острове зенитные ракетно-пушечные комплексы.

Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление в Херсонской области и штурмовали Давидов Брид. Этот населенный пункт расположен на берегу Ингульца и имеет важное стратегическое значение.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине современные системы противовоздушной обороны. По данным СМИ, украинская сторона получит зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

Российские оккупанты в Одесской области активизировали воздушную разведку . Они пытаются оценить степень разрушений, нанесенных предварительными ракетными ударами.

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