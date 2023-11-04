Новый рекорд: как Минобороны ускорило передачу дронов для ВСУ до 3 дней

Министерство обороны Украины рассказало, что смогло передать дроны от поставщиков к Силам логистики всего за три дня. Раньше на это могли потратить недели или месяцы.

В министерстве также рассказали, что с 1 ноября они значительно сократили сроки поставки техники и оружия в ВСУ. Военные рассказали, как им удалось ускорить поставки техники.

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Минобороны рекордно быстро передало дроны бойцам

Министерство обороны вместе с Генштабом и Госспецсвязи рекордно быстро передали боевые дроны для ВСУ – с момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня,

– рассказали военные.

Такого результата удалось достичь благодаря эффективному сотрудничеству между новой командой Минобороны и другими привлеченными лицами и учреждениями. В частности, удалось сократить время на бюрократические процедуры.

Новый министр Рустем Умеров вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины подписал приказ – и технику начали отгружать на фронт уже на следующий день после подписания документа.

"Беспилотники для войска закупили за бюджетные деньги. Пакет содержит разные типы дронов – как ударные, так и разведывательные. Только в этом пакете – сотни беспилотников", – пояснили в министерстве.

Оружие будет попадать на фронт быстрее

Министерство обороны Украины с 1 ноября сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. Этого добились, забрав чрезмерное испытание оружия.

Теперь производитель сам определяет, по каким техническим параметрам будет сдавать заказчику продукцию. Военные будут только согласовывать перечень параметров для оружия.

Мы отменили чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сократили количество всевозможных проверок на разных этапах производства, оставив лишь наиболее целесообразные, упрощаем механизмы поставки оружия и техники в войска,

– рассказал заместитель министра Иван Гаврилюк.

Так, теперь военная техника не будет проходить ускоренные климатические испытания в течение 6 месяцев, а иногда и года. Ранее эта проверка должна была определить, будет ли работать техника в течение 10 лет. Однако пока нет необходимости хранить оружие годами, ведь оно сразу попадает на фронт.

Кроме того, ВСУ и Минобороны теперь будут настаивать на подтверждении только трех факторов:

эффективности образца техники;

безопасности для личного состава;

надежности в эксплуатации.

С 1 ноября производитель берет на себя ответственность за качество изготовленного оружия, объем испытаний и все риски, связанные с поставкой техники войску.

Залужный заявил о необходимости технологического прорыва

Валерий Залужный в статье The Economist написал, что война заходит в тупик. По его словам, для победы Украины над Россией нужно, среди прочего, искать технологические решения. В частности, развивать производство:

инновационных беспилотников;

средств радиоэлектронной борьбы;

противоартиллерийских комплексов;

роботизированное оборудование для разминирования.

Надо искать это решение, нужно найти этот прах, быстро овладеть им и использовать для быстрой победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы,

– заявил Главнокомандующий ВСУ.

О том, какие основные положения стремился донести украинский генерал – читайте по ссылке.