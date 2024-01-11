Рустем Умеров сообщил, что на 11 января Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Уже в ближайшее время документ готов внести на рассмотрение правительства.

Ранее стало известно, что Кабмин официально отозвал законопроект о мобилизации. Уже за считанные минуты министр обороны заявил о готовности новой редакции.

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Умеров подчеркнул, что украинские защитники и защитницы нуждаются в:

ротациях;

отпусках;

возможности восстановиться.

Воины ВСУ имеют право знать, что их ждет дальше, а также планировать собственную жизнь. Именно законопроект о мобилизации должен установить четкий срок службы по мобилизации. Министр отметил, что это – нужно каждому воину.

Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,

– говорится в сообщении.