ВСУ полностью освободили Работино и продвигаются к следующим селам, – Минобороны

Наступательные действия на Южном направлении продолжаются. Минобороны официально подтвердило полное освобождение села Работино в Запорожской области.

Ранее стало известно, что ВСУ зашли в село и установили украинский флаг в Работино. Теперь же населенный пункт зачистили от российских захватчиков.

Читайте также На день рождения были шикарные подарки – пирожки и хлеб, – жительница Работино об оккупации

Освобождение Работино

Заместительница министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение украинскими военными села Работино. Ранее сообщалось, что ВСУ контролируют лишь часть населенного пункта – были серые зоны.

Теперь Работино освобождено полностью. Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают движение юго-восточнее населенного пункта и южнее Малой Токмачки.

Несмотря на яростное сопротивление оккупантов, Вооруженные Силы продвигаются на направлениях Новоданиловки, Новопрокоповки и Малой Токмачки, Очереватого. Анна Маляр добавила, что враг пытается всеми силами остановить движение украинских военных.

Мы знаем, что там идет сплошное заминирование. И укрепления бетонные. Враг, собственно, бросает на эти направления все свои силы,

– отметила заместительница.

Контрнаступление ВСУ на Юге