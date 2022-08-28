В Минобороны показали Бавовнятко – существо, которое ночью приходит на склады оккупантов
Источник:твиттер Минобороны
В россии и на временно оккупированных территориях Украины постоянно что-то взрывается. Такие взрывы в украинском информационном пространстве называют "бавовною".
В Минобороны показали Бавовнятко, которое ночью играет на складах оккупантов
Кафиры боятся этой "бавовны". И, как оказалось, не зря, ведь у нее есть "лицо".
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Так, Министерство обороны Украины в своем твиттере показало анимированного зверька-призрака по кличке Бавовнятко.
Как отметили в ведомстве, животное пушистое и непоседливое. Также оно не любит спать ночью, ему больше нравится играть с огнем на вражеских складах.
Ночью Бавовнятко тихо приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем,
– подчеркнули в Минобороны.
Почему взрывы называют "бавовной"
Такую шутку подбросили сами россияне, украинцы всего лишь использовали их слова. В соцсетях просто перевели русское слово "хлопок", которым называли взрывы, на украинский и получилось – "бавовна". Но вернемся немного назад.
Все началось с белгорода, расположенного недалеко от границы с Украиной. Весной там начало твориться "нечто странное". Там постоянно что-то вспыхивало, а местные слышали звуки взрывов.
Журналисты-пропагандисты не могли просто проигнорировать это, и чтобы не прибегать к конкретике, заговорили о "хлопках". Заголовки с этим словом появлялись на протяжении многих недель.
Такой "профессионализм" насмешил украинцев, и они решили потроллить россиян. Поэтому теперь взрывы в россии и на временно оккупированных территориях Украины называют "бавовной".
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