"Закон сохранения Leopard": Минобороны на видео показало "уничтоженные" россиянами немецкие танки

Украинские военные продолжают освобождать из-под оккупации родные земли. Используют для этого также немецкие танки Leopard, ранее переданные союзниками.

Собственно, ролик с танками Leopard 2A4 в сеть выложило Министерство обороны Украины. Этим видео хотели продемонстрировать, что байки России об уничтоженных немецких танков – только байки.

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Leopard 2A4 готовы к бою

Закон сохранения Leopard. Число уничтоженных Leopard в ежедневных отчетах российского минобороны никак не соотносится с количеством танков Leopard 2A4 в ВСУ,

– говорят в Минобороны.

Минобороны показали многие немецкие Leopard 2A4: смотрите видео

А на ролике нам показывают как сами танки, так и бойцов 33-й механизированной бригады. Они используют эти машины для деоккупации родной земли.

Обратим внимание, что нашим защитникам удалось прорвать первую линию обороны противника. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александра Тарнавского, на нее враг использовал львиную долю сил и времени.

ВСУ продвигаются на Юге

Бригадный генерал взялся за сравнение всех линий обороны врага. Распределение было следующим:

60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны;

по 20% она потратила на вторую и третью.

У россиян были надежды, что с первой линией обороны наши военные просто не смогут справиться. Да, справиться с этой задачей было непросто, но защитники Украины таки смогли справиться с задачей и двигаются вперед.

Мы сейчас находимся между первой и второй оборонными линиями,

– заметил он.

Он добавил, что наши защитники наступают с обеих сторон прорыва. Александр Тарнавский отметил, что военные закрепляются на освобожденной во время недавних боев территории.

В центре наступления мы завершаем уничтожение вражеских подразделений, прикрывающих отступление российских войск за их вторую линию обороны,

– добавил Тарнавский.

Следует понимать, что продвижению наших военных мешали огромные минные поля. Тарнавский отметил, что расчисткой пути занимались пехотные саперы. Причем оккупанты за минными полями "просто стояли и ждали украинскую армию".