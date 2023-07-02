"Погода в Крыму будет штормовая": Минобороны сделали смешное предупреждение оккупантам

Украинское Минобороны 2 июля опубликовали смешное видеопредупреждение для россиян, которые до сих пор находятся в аннексированном Крыму. В министерстве призвали оккупантов держаться подальше от украинского полуострова.

Представители Минобороны также намекнули, что погода в Крыму "все лето будет штормовая". Вероятно, там намекнули на использование ракет Storm Shadow, которые в нашей стране передала Великобритания.

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Минобороны предупредили оккупантов о "последнем лете" в Крыму

В твитер-аккаунте министерства обороны появилось довольно красноречивое видео, адресованное россиянам, которые находятся в аннексированном Крыму. В Минобороны подчеркнули, что это своеобразное предупреждение оккупантам относительно "поездок этим летом в Крым".

На видео, которое сопровождает песня Holiday американской певицы Мадонны, показаны кадры летнего отдыха из известных голливудских фильмов. На видео также указан текст, что "туристические советы по посещению пляжей в Крыму остаются в силе", вероятно, намекая на события лета 2022 года, когда в Крыму прилетело по аэродрому в Новофедоровке.

Минобороны с юмором предупредили россиян о "горячем сезоне" в Крыму / Видео с твитер-аккаунта @DefenceU

Кроме этого, на видео также представлены кадры цветения "хлопка" в Крыму со словами "держитесь подальше от Крыма". Напоследок в Минобороны отметили, что "сезонная погода на полуострове будет штормовой" и показали кадры с молниями.

В Крыму постоянно раздаются взрывы

В конце июня в Крыму произошел масштабный пожар в районе населенных пунктов Токарево – Шубино. По предварительным данным, горел склад боеприпасов россиян.

За несколько дней до этого в оккупированный Симферополь пришел "хлопок". Местные жители сообщали о по меньшей мере двух мощных взрывах. Также взрывы слышали и в населённых пунктах Армянск и Бердянск.

Кроме того, взрывы прогремели в Крыму и утром 22 июня. Пропагандисты сообщили о попадании по ряду мостов между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом, в частности, под атакой оказался и Чонгарский мост.