Минобороны расторгло контракты с компаниями Гринкевича и подало заявление в ГБР
Источник:Министерство обороны Украины
Министерство обороны подало в ГБР заявление о признании потерпевшей стороной по делу против компаний, связанных с Игорем Гринкевичем. В то же время ведомство объявило в Prozorro новый конкурс по поставке продуктов для ВСУ.
Как стало известно Минобороны от ГБР, в ходе досудебного расследования ГБР получило доказательства о поставках для ведомства низкокачественных товаров. Речь идет о подписанных 23 февраля 2023 года контрактах компаний "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект".
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Минобороны расторгло контракты с компаниями Гринкевича
Контракты с вышеупомянутыми компаниями Министерству обороны нанесли материального ущерба на общую сумму более 934 миллионов гривен, свидетельствуют данные ГБР.
В рамках досудебного расследования ГБР арестовало счета и активы этих компаний,
– говорится в сообщении Минобороны.
В частности, в ведомстве отметили, что для того, чтобы избежать сложностей с пищевым обеспечением, 16 января Минобороны объявило в Prozorro другой конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ по процедуре прямых договоров.
Что известно о деле Гринкевича
- 29 декабря бизнесмен из Львова Игорь Гринкевич пытался подкупить одного из руководителей Государственного бюро расследований. Речь идет о взятке в размере 500 тысяч долларов за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Он являлся одним из главных поставщиков Министерства обороны.
- Государственное бюро расследования еще несколько месяцев назад открыло уголовное производство. Речь шла о сделках с закупками одежды и белья для героев ВСУ. Сразу 23 тендера выиграли компании львовского бизнесмена. Впоследствии следствие установило, что к выполнению оборонных заказов привлекли предприятия, подконтрольные бизнесмену. Раньше они занимались строительством и – как следствие – не имели никаких надлежащих производственных, складских и других мощностей, необходимых для изготовления и хранения вещей для нужд Минобороны.
- Позже в Минобороны решили расторгнуть все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. Действующим остался только один контракт. Речь идет о поставках питания нашим военным в Николаевской и Херсонской областях, который действует с 1 января по 1 апреля.
- В то же время известно, что строительная фирма Гринкевичей, которая поставляла одежду Министерству обороны до 2023 года, за время своей деятельности выиграла в Житомирской области около двух десятков тендеров на общую сумму 210 миллионов гривен.