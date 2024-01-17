Минобороны расторгло контракты с компаниями Гринкевича и подало заявление в ГБР

Министерство обороны подало в ГБР заявление о признании потерпевшей стороной по делу против компаний, связанных с Игорем Гринкевичем. В то же время ведомство объявило в Prozorro новый конкурс по поставке продуктов для ВСУ.

Как стало известно Минобороны от ГБР, в ходе досудебного расследования ГБР получило доказательства о поставках для ведомства низкокачественных товаров. Речь идет о подписанных 23 февраля 2023 года контрактах компаний "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект".

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Минобороны расторгло контракты с компаниями Гринкевича

Контракты с вышеупомянутыми компаниями Министерству обороны нанесли материального ущерба на общую сумму более 934 миллионов гривен, свидетельствуют данные ГБР.

В рамках досудебного расследования ГБР арестовало счета и активы этих компаний,

– говорится в сообщении Минобороны.

В конце 2023 года одна из вышеуказанных компаний, а именно – "Трейд лайнс ритейл", на конкурсных торгах в системе Prozorro была признана победителем на поставку продовольствия по одному из 30 контрактов для ВСУ. Из-за невозможности обеспечить поставки продуктов, Минобороны приняло решение и направило все необходимые документы "Трейд лайнс ритейлу" для расторжения контракта.

В частности, в ведомстве отметили, что для того, чтобы избежать сложностей с пищевым обеспечением, 16 января Минобороны объявило в Prozorro другой конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ по процедуре прямых договоров.

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