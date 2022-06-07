Минобороны России наконец-то признало экипаж затонувшей "Москвы" участниками войны в Украине
Погибшие и раненые моряки затонувшего российского крейсера "Москва" включены в список участников войны против Украины.
Это следует из ответа прокуратуры Черноморского флота на запрос Гульназ Уразаевой – матери матроса Булата Шакирзянова, служившего на крейсере "Москва", передают российские телеграм-каналы.
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За погибших и раненых моряков крейсера "Москва" наконец-то дадут деньги
В документе говорится, что воинскую часть 84201, где служили моряки затонувшего крейсера "Москва", добавили в список участников "специальной военной операции" (так в России называют войну против Украины – ред.) для "обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат". Когда часть добавили в перечень, не уточняется.
При этом ни прокуратура, ни Минобороны по-прежнему не признают, что сам крейсер "Москва" участвовал в войне с Украиной. Уразаевой, чей сын получил тяжелые ранения, сообщили, что, как установила прокурорская проверка, крейсер "не входил в состав военных сил, которые привлекаются к участию в специальной военной операции" и в момент катастрофы находился в нейтральных водах.
Уничтожение крейсера "Москва"
- Российский крейсер "Москва" – это флагман российского черноморского флота, который еще в первый день полномасштабного вторжения украинские пограничники послали в известном направлении – "Русский военный корабль, иди нах*й".
- 13 апреля стало известно, что на российском флагмане возник пожар, а вскоре это подтвердили и в России. В России заявили, что крейсер получил серьезные повреждения, но причины не назвали.
- А украинские военные сообщили, что пожар на корабле произошел в результате попадания в него украинской противокорабельной ракеты "Нептун".
- На момент попадания украинской ракеты на корабле было около 510 членов экипажа. По данным военных аналитиков, по меньшей мере половина из них погибли. Однако в России официально признали гибель только одного военного с "Москвы" – мичмана Ивана Вахрушева.
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