Минобороны России наконец-то признало экипаж затонувшей "Москвы" участниками войны в Украине

Погибшие и раненые моряки затонувшего российского крейсера "Москва" включены в список участников войны против Украины.

Это следует из ответа прокуратуры Черноморского флота на запрос Гульназ Уразаевой – матери матроса Булата Шакирзянова, служившего на крейсере "Москва", передают российские телеграм-каналы.

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За погибших и раненых моряков крейсера "Москва" наконец-то дадут деньги

В документе говорится, что воинскую часть 84201, где служили моряки затонувшего крейсера "Москва", добавили в список участников "специальной военной операции" (так в России называют войну против Украины – ред.) для "обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат". Когда часть добавили в перечень, не уточняется.

При этом ни прокуратура, ни Минобороны по-прежнему не признают, что сам крейсер "Москва" участвовал в войне с Украиной. Уразаевой, чей сын получил тяжелые ранения, сообщили, что, как установила прокурорская проверка, крейсер "не входил в состав военных сил, которые привлекаются к участию в специальной военной операции" и в момент катастрофы находился в нейтральных водах.

Уничтожение крейсера "Москва"

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