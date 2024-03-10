В России заявляют об очередной атаке дронов: два БпЛА якобы сбили над Белгородской областью
В России в последнее время совсем неспокойно. В частности, снова сообщают об атаке дронов.
В российском минобороны сообщили, в ночь на 10 марта там предотвратили "террористическую атаку" дронов. Местные еще вечером 9 марта писали, что в Белгородской области громко, передает 24 Канал.
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Сбили якобы два дрона
По информации вражеского оборонного ведомства, территорию России якобы пытались атаковать ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Конечно же, в государстве-агрессоре снова заявили о том, что очередными средствами противовоздушной обороны как будто были сбиты два беспилотника над территорией Белгородской области. Позже сообщили об уничтожении еще 2 дронов над тем же регионом.
Уже традиционно в России обвинили в атаке Украину.
Дроны массированно атаковали Таганрог
- Российский ночью на 9 марта Таганрог Ростовской области атаковали дроны. Очевидцы заявили о повреждении авиационного завода имени Бериева.
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы атака в ночь на 9 марта была массированной. Он даже сказал об одном раненом.
- Завод имени Бериева строит и занимается ремонтом военных транспортных самолетов различных типов. В частности, Ил-76, А-50, Ил-78. Ранее он производил стратегические бомбардировщики. Среди других говорится о Ту-95, Ту-142.
- Уже после этого губернатор области заявил о еще одной атаке дронами. На этот раз он настаивал, что ее отбили силы противовоздушной обороны России.