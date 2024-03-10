В России заявляют об очередной атаке дронов: два БпЛА якобы сбили над Белгородской областью

В России в последнее время совсем неспокойно. В частности, снова сообщают об атаке дронов.

В российском минобороны сообщили, в ночь на 10 марта там предотвратили "террористическую атаку" дронов. Местные еще вечером 9 марта писали, что в Белгородской области громко, передает 24 Канал.

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Сбили якобы два дрона

По информации вражеского оборонного ведомства, территорию России якобы пытались атаковать ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Конечно же, в государстве-агрессоре снова заявили о том, что очередными средствами противовоздушной обороны как будто были сбиты два беспилотника над территорией Белгородской области. Позже сообщили об уничтожении еще 2 дронов над тем же регионом.

Уже традиционно в России обвинили в атаке Украину.

Дроны массированно атаковали Таганрог