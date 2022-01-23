В Минобороны Румынии заявили о готовности принять беженцев в случае вторжения России

Румыния готова принять беженцев в случае полномасштабной агрессии России против Украины. Местные власти готовятся оказать гуманитарную поддержку.

Такое заявление озвучил министр обороны Василе Дынку. Однако он подчеркнул, что воевать на стороне нашей страны в случае нападения России Румыния не будет.

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Против России будут вести экономическую войну

Василе Дынку заявил, что Румыния, как и НАТО, не может воевать за Украину в случае полномасштабной агрессии Кремля, поскольку наша страна не является членом Альянса. Однако НАТО будет вести экономическую войну против Москвы.

Кроме того, глава румынского Минобороны добавил, что власти страны рассматривают возможность, в случае российской агрессии, размещения беженцев на своей территории.

При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ждем ее, конечно, пусть на первый взгляд может показаться, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны. Мы сейчас готовимся оказывать помощь беженцам. Это гуманитарная обязанность,

– заявил Дынку.

Однако министр обороны Румынии верит, что Россия таки не прибегнет к вторжению в Украину.

Последние заявления международных партнеров о возможном российском вторжении

В МИД Великобритании опубликовали информацию, согласно которой Россия якобы готовит смену власти в Украине. Возглавить Украину по российскому сценарию, как заявляют в Великобритании, должен пророссийский политик Евгений Мураев. Ему якобы должны помогать Николай Азаров, Сергей Арбузов и другие соратники Януковича. В Белом доме заявили, что такая информация вызывает беспокойство. Однако в Офисе Президента подчеркнули, что о действиях Мураева и других пророссийских политиков украинцам хорошо известно.

Президент США Джо Байден в очередной раз предупредил Россию, что в случае агрессии против Украины ее ожидают серьезные последствия.

Также решительные действия относительно агрессии пообещал и премьер-министр Японии. В российском посольстве в Токио возмутились этим заявлением.

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