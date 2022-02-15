Минобороны США ищет способ наземной доставки летального оружия для Украины, – СМИ
Источник:The Hill
Ллойд Остин хочет использовать наземные маршруты вместо воздуха для доставки Украине военной помощи. Речь идет о предоставлении летального вооружения.
План разрабатывают на случай, если Россия начнет новое вторжение. Об этом сообщил советник по нацбезопасности Джейк Салливан во время разговора с членами Палаты представителей 14 февраля.
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Ожидается, что глава Минобороны США поднимет соответствующий вопрос на переговорах с представителями НАТО на этой неделе, когда с рабочими визитами посетит Брюссель и Восточную Европу.
Военная помощь от Штатов
Соединенные Штаты являются одной из тех стран, которые активно предоставляют Украине военную помощь. Однако военный атташе при посольстве США Брэндон Пресли заявил, что в случае необходимости поддержка возрастет.
- В "Борисполе" 5 февраля приземлился восьмой самолет из Вашингтона. Министр обороны Алексей Резников рассказал, что воздушное судно привезло 86 тонн военной помощи для ВСУ.
- Через несколько дней, 9 февраля, в Украину прибыл уже девятый самолет с военной помощью из Соединенных Штатов. На этот раз на борту судна находилось более 80 тонн патронов.
- В те же сутки, 9 февраля, в Киев прилетел еще один самолет который доставил военную помощь от США. На борту находится более 80 тонн боеприпасов для наших Вооруженных сил Украины.
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