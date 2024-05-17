Минобороны запускает приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов

В субботу, 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации. Теперь в приложении Резерв+ можно будет обновлять данные в онлайн-режиме.

Все мужчины в возрасте 18 – 60 лет в течение 60 дней – до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные. В Минобороны отмечают, что во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии.

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В чем суть приложения

Обновить данные можно будет несколькими способами, в том числе и онлайн через Резерв+. Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.

Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберег. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных,

– объясняют в Минобороны.

После обновления данных в приложении каждый сможет увидеть информацию из реестра "Оберег" относительно себя.

С 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

Обновление данных в ТЦК

Остаются и другие способы обновления данных – в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, действующих по всей стране.

Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет,

– добавляют в Министерстве обороны.

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