"ВСУ уничтожили мощный миномет врага": Тарнавский о потерях россиян на Таврическом направлении
Источник:Александр Тарнавский
Силы обороны на Таврическом направлении продолжают наносить безумные потери вражеским войскам. В частности, нашим защитникам удалось уничтожить мощный миномет россиян.
Речь идет о российском самоходном миномете калибра 240 миллиметров – 2С4 "Тюльпан". Именно им враг пытался разбить наши укрепления на фронте.
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Тарнавский сказал о потерях врага на Таврическом направлении
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что за минувшие сутки противник нанес 18 авиационных ударов, провел 29 боевых столкновений и совершил 930 артобстрелов по позициям наших военных.
Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях,
– сказал он.
Кроме того, генерал подчеркнул, что общие потери врага за прошедшие сутки составили 399 человек и 97 единиц военной техники.
В частности, нашим защитникам удалось уничтожить за прошедшие сутки:
- 7 танков;
- 18 боевых бронированных машин;
- 13 артсистем;
- 37 беспилотников;
- 17 автомобилей;
- 3 единицы специальной техники.
Тарнавский также сказал, что нашим защитникам удалось уничтожить склад боеприпасов противника и один другой важный объект врага. Напоследок генерал заверил, что вместе Украина точно победит и сказал наш национальный лозунг – Слава Украине.
Россияне имеют безумные потери на фронте
- В Генштабе утром 22 января изложили новую статистику по потерям России на фронте. Да, ВСУ ликвидировали еще 830 оккупантов, а общее количество их потерь составило около 376 860 личного состава.
- Кроме того, россияне потеряли на фронте 11 танков и 23 боевых бронированных автомобилей. Также за сутки россияне потеряли 21 артиллерийскую систему.
- В Генштабе также сказали, что подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника.
- К тому же в ночь на 22 января враг атаковал Украину 8 ударными БПЛА типа "Шахед". Нашим защитникам удалось сбить все вражеские дроны-камикадзе.