Не понравилась реакция: Минск направил ноту протеста 8 странам из-за Протасевича

Беларуси не понравилось то, как в мире восприняли посадку самолета с Романом Протасевичем. Постоянное представительство Беларуси при ООН направило ноту протеста сразу восьми государствам.
Письмо получили те страны, которые высказали мнение о "надуманных причинах посадки". Соответствующее заявление сделал глава миссии Валентин Рыбаков.
Тем временем Украина закрывает небо для белорусских самолетов, – СМИ
Кому Беларусь выразила протест
Нота протеста для всех 8 стран имеет одинаковое содержание. В ней, по словам Рыбакова, белорусские власти возмущены публикацией оценок инцидента "до того, как будет проведено соответствующее расследование...".
Ноту отправили:
- Бельгии,
- Великобритании,
- США,
- Ирландии,
- Норвегии,
- Германии,
- Франции,
- Эстонии.
Какое заявление возмутило Беларусь
Париж, Дублин и Таллин инициировали 26 мая закрытое обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации с самолетом в Минске. После обсуждения эти страны заявили, что рейс Ryanair посадили в Минске по надуманным причинам. К тому же там призвали освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.
Принудительная посадка самолета в Беларуси: что надо знать
- Пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске.
- На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их задержали.
- Цивилизованный мир осудил такие действия, угрожавшие безопасности пассажиров.
- Гендиректор Ryanair назвал это пиратством и намеренным угоном самолета.
- Впоследствии белорусские власти опубликовали видео, где Протасевич говорит, что все хорошо и он якобы находится в СИЗО. Такое же мнение публично высказала и его адвокат, которая смогла попасть к Протасевичу только на 4 день задержания.
Смотрите первое публичное обращение Протасевича после задержания