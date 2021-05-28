Не понравилась реакция: Минск направил ноту протеста 8 странам из-за Протасевича

28 мая 2021 , 08:36
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Источник:

РИА новости

Беларуси не понравилось то, как в мире восприняли посадку самолета с Романом Протасевичем. Постоянное представительство Беларуси при ООН направило ноту протеста сразу восьми государствам.

Письмо получили те страны, которые высказали мнение о "надуманных причинах посадки". Соответствующее заявление сделал глава миссии Валентин Рыбаков.

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Кому Беларусь выразила протест

Нота протеста для всех 8 стран имеет одинаковое содержание. В ней, по словам Рыбакова, белорусские власти возмущены публикацией оценок инцидента "до того, как будет проведено соответствующее расследование...".

Ноту отправили:

  • Бельгии,
  • Великобритании,
  • США,
  • Ирландии,
  • Норвегии,
  • Германии,
  • Франции,
  • Эстонии.
Отметим, что на время публикации этого материала официального сообщения о ноте протеста на сайте белорусского постоянного представительства при ООН нет.

Какое заявление возмутило Беларусь

Париж, Дублин и Таллин инициировали 26 мая закрытое обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации с самолетом в Минске. После обсуждения эти страны заявили, что рейс Ryanair посадили в Минске по надуманным причинам. К тому же там призвали освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.

Принудительная посадка самолета в Беларуси: что надо знать

  • Пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске.
  • На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их задержали.
  • Цивилизованный мир осудил такие действия, угрожавшие безопасности пассажиров.
  • Гендиректор Ryanair назвал это пиратством и намеренным угоном самолета.
  • Впоследствии белорусские власти опубликовали видео, где Протасевич говорит, что все хорошо и он якобы находится в СИЗО. Такое же мнение публично высказала и его адвокат, которая смогла попасть к Протасевичу только на 4 день задержания.

Смотрите первое публичное обращение Протасевича после задержания

 

Автор: Вероніка Климська