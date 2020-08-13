Кровавые протесты в Беларуси: послы ЕС возложили цветы к месту гибели митингующего в Минске
В столице Беларуси Минске на место гибели демонстранта, о смерти которого белорусская власть объявила первой, съехались представители иностранных посольств и консульств. В основном это были послы стран ЕС и представители посольства США. Дипломаты возложили цветы.
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О визите дипломатов сообщил популярный белорусский оппозиционный ресурс TUT.BY. Также соответствующие видео и фото опубликовали в сети.
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Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель отметил, что послы стран Евросоюза выражают сожаление из-за смертей, которые произошли в Беларуси. Поэтому пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия. Последнее можно наблюдать в разных городах Беларуси.
Мы призываем белорусские власти позволить людям реализовать свое право на мирный протест. Мы призываем к освобождению всех, кого незаконно задержали,
– подчеркнул Шубель.
Дипломат добавил, что завтра, 14 августа, состоится заседание Совета стран европейского союза. И на нем министры иностранных дел стран ЕС примут решение по Беларуси.
К месту гибели демонстранта в Минске пришли представители ЕС и США: дипломаты возложили цветы (Фото: TUT.BY)
Послы также опубликовали открытое письмо. В то же время поблагодарили всех тех независимых наблюдателей, с которыми они встречались во время работы на президентских выборах, в основном за пределами избирательных участков.
"Аплодируем тем руководителям избирательных участков, которые обеспечили справедливый подсчет голосов, всем тем гражданам и избирателям, которые демонстрируют свое стремление к свободным и справедливым выборам", – заявили дипломаты.
Кроме того, послы подчеркнули, что на некоторых из тех немногих избирательных участках, где присутствовали, они стали свидетелями таких инцидентов:
- отсутствие прозрачности процесса с ограниченным доступом, предоставленным им как наблюдателям на избирательных участках;
- многочисленные нарушения и серьезные проблемы, которые вызвали подозрения в серьезной фальсификации результатов выборов.
"Мы заявляем, что нас официально аккредитовала Центральная избирательная комиссия Беларуси как международных наблюдателей. И наша деятельность была направлена на сбор базовой информации и формирование общего представления о проведении выборов", – отметили послы.
Дипломаты продолжили, что при отсутствии миссии по наблюдению за выборами их выводы и наблюдения были по своей природе крайне ограниченными и лишь частичными. Поэтому их недостаточно для формулирования общей оценки качества избирательного процесса.
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Что известно о месте, где белорусы чествуют погибших во время протестов
Размещается оно возле станции метро "Пушкинская". По данным белорусского МИД, неподалеку погиб митингующий. Трагедия случилась во время стычки со спецназовцами. В конце концов мужчина якобы хотел бросить гранату в толпу силовиков, однако подорвался сам.
Место, где белорусы чествуют погибшего демонстранта / Карта
Пока это единственная жертва протестов, о которой официально объявили белорусские власти. Правда, по словам правозащитников погибших может быть больше.
- Один демонстрант погиб под колесами автозака.
- Второго участника акции до смерти забили бойцы ОМОНа.
- Третий умер после взрыва гранаты.
Также известно о смерти еще одного митингующего: трагедия произошла после задержания мужчины – ему стало плохо в одном из автозаков и через некоторое время он умер.
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Коротко о том, что происходит в Беларуси
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не соглашаются с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно о по меньшей мере двух погибших и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.
- Протесты в Беларуси уже продолжаются 5 день. Наиболее горячими они были в первую ночь после выборов – на 10 августа. После этого белорусы объявили общенациональную забастовку, которая даже дошла до крупнейших заводов страны – МАЗ и БелАЗ.