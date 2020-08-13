В столице Беларуси Минске на место гибели демонстранта, о смерти которого белорусская власть объявила первой, съехались представители иностранных посольств и консульств. В основном это были послы стран ЕС и представители посольства США. Дипломаты возложили цветы.

Дипломаты стран ЕС и США почтили память единственной официальной жертвы протестов

О визите дипломатов сообщил популярный белорусский оппозиционный ресурс TUT.BY. Также соответствующие видео и фото опубликовали в сети.

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Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель отметил, что послы стран Евросоюза выражают сожаление из-за смертей, которые произошли в Беларуси. Поэтому пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия. Последнее можно наблюдать в разных городах Беларуси.

Мы призываем белорусские власти позволить людям реализовать свое право на мирный протест. Мы призываем к освобождению всех, кого незаконно задержали,

– подчеркнул Шубель.

Дипломат добавил, что завтра, 14 августа, состоится заседание Совета стран европейского союза. И на нем министры иностранных дел стран ЕС примут решение по Беларуси.

К месту гибели демонстранта в Минске пришли представители ЕС и США: дипломаты возложили цветы (Фото: TUT.BY)

Послы также опубликовали открытое письмо. В то же время поблагодарили всех тех независимых наблюдателей, с которыми они встречались во время работы на президентских выборах, в основном за пределами избирательных участков.

"Аплодируем тем руководителям избирательных участков, которые обеспечили справедливый подсчет голосов, всем тем гражданам и избирателям, которые демонстрируют свое стремление к свободным и справедливым выборам", – заявили дипломаты.

Кроме того, послы подчеркнули, что на некоторых из тех немногих избирательных участках, где присутствовали, они стали свидетелями таких инцидентов:

отсутствие прозрачности процесса с ограниченным доступом, предоставленным им как наблюдателям на избирательных участках;



многочисленные нарушения и серьезные проблемы, которые вызвали подозрения в серьезной фальсификации результатов выборов.

"Мы заявляем, что нас официально аккредитовала Центральная избирательная комиссия Беларуси как международных наблюдателей. И наша деятельность была направлена на сбор базовой информации и формирование общего представления о проведении выборов", – отметили послы.

Дипломаты продолжили, что при отсутствии миссии по наблюдению за выборами их выводы и наблюдения были по своей природе крайне ограниченными и лишь частичными. Поэтому их недостаточно для формулирования общей оценки качества избирательного процесса.

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Что известно о месте, где белорусы чествуют погибших во время протестов

Размещается оно возле станции метро "Пушкинская". По данным белорусского МИД, неподалеку погиб митингующий. Трагедия случилась во время стычки со спецназовцами. В конце концов мужчина якобы хотел бросить гранату в толпу силовиков, однако подорвался сам.

Место, где белорусы чествуют погибшего демонстранта / Карта

Пока это единственная жертва протестов, о которой официально объявили белорусские власти. Правда, по словам правозащитников погибших может быть больше.

Один демонстрант погиб под колесами автозака.

Второго участника акции до смерти забили бойцы ОМОНа.

Третий умер после взрыва гранаты.

Также известно о смерти еще одного митингующего: трагедия произошла после задержания мужчины – ему стало плохо в одном из автозаков и через некоторое время он умер.

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Коротко о том, что происходит в Беларуси

После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.

Белорусы не соглашаются с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.

Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.

Известно о по меньшей мере двух погибших и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.

Протесты в Беларуси уже продолжаются 5 день. Наиболее горячими они были в первую ночь после выборов – на 10 августа. После этого белорусы объявили общенациональную забастовку, которая даже дошла до крупнейших заводов страны – МАЗ и БелАЗ.

Подробнее о ходе протестов в Беларуси можете ознакомиться по этой ссылке.