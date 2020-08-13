У столиці Білорусі Мінську на місце загибелі демонстранта, про смерть якого білоруська влада оголосила першою, з’їхалися представники іноземних посольств і консульств. Здебільшого це були посли країн ЄС і представники посольства США. Дипломати поклали квіти.

Дипломати країн ЄС і США вшанували пам'ять єдиної офіційної жертви протестів

Про візит дипломатів повідомив популярний білоруський опозиційний ресурс TUT.BY. Також відповідні відео та фото опублікували в мережі.

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Очільник представництва Євросоюзу в Білорусі Дірк Шубель зауважив, що посли країн Євросоюзу висловлюють жаль через смерті, що сталися в Білорусі. Тому прийшли сюди для того, щоб висловити свою солідарність з жертвами насильства. Останнє можна спостерігати в різних містах Білорусі.

Ми закликаємо білоруську владу дозволити людям реалізувати своє право на мирний протест. Ми закликаємо до звільнення всіх, кого незаконно затримали,

– наголосив Шубель.

Дипломат додав, що завтра, 14 серпня, відбудеться засідання Ради країн європейського союзу. І на ньому міністри закордонних справ країн ЄС ухвалять рішення щодо Білорусі.

До місця загибелі демонстранта в Мінську прийшли предстаники ЄС і США: дипломати поклали квіти (Фото: TUT.BY)

Посли також опублікували відкритий лист. Водночас подякували всім тим незалежним спостерігачам, з якими вони зустрічалися під час роботи на президентських виборах, здебільшого за межами виборчих дільниць.

"Аплодуємо тим керівникам виборчих дільниць, які забезпечили справедливий підрахунок голосів, усім тим громадянам і виборцям, які демонструють своє прагнення до вільних і справедливих виборів", – заявили дипломати.

Крім того, посли підкреслили, що на деяких з тих небагатьох виборчих дільниць, де були присутніми, вони стали свідками таких інцидентів:

відсутність прозорості процесу з обмеженим доступом, наданим їм як спостерігачам на виборчих дільницях;

численні порушення та серйозні проблеми, які викликали підозри в серйозній фальсифікації результатів виборів.

"Ми заявляємо, що нас офіційно акредитувала Центральна виборча комісія Білорусі як міжнародних спостерігачів. І наша діяльність була спрямованою на збір базової інформації та формування загального уявлення про проведення виборів", – констатували посли.

Дипломати продовжили, що за відсутності місії зі спостереження за виборами їхні висновки та спостереження були за своєю природою вкрай обмеженими та лише частковими. Тому їх недостатньо для формулювання загальної оцінки якості виборчого процесу.

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Що відомо про місце, де Білоруси вшановують загиблих під час протестів

Розміщується воно біля станції метро "Пушкінська". За даними білоруського МЗС, неподалік загинув мітингувальник. Трагедія трапилися під час сутички зі спецпризначенцями. Зрештою чоловік начебто хотів кинути гранату у натовп силовиків, однак підірвався сам.

Місце, де білоруси вшановують загиблого демонстранта / Карта

Поки це єдина жертва протестів, про яку офіційно оголосила білоруська влада. Щоправда, за словами правозахисників загиблих може бути більше.

Один демонстрант загинув під колесами автозака.

Другого учасника акції до смерті забили бійці ОМОНу.

Третій помер після вибуху гранати.

Також відомо про смерть ще одного мітингаря: трагедія сталася після затримання чоловіка – йому стало зле в одному з автозаків і за деякий час він помер.

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Коротко про те, що відбувається в Білорусі

Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.

Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.

Протести у Білорусі вже тривають 5 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.