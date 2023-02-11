Минус в бюджете России будет расти ежемесячно: возможно ли восстание против Путина

Кремль хвастался тем, что западные санкции никак не влияют на Россию. Однако на самом деле санкции очень больно бьют по российской экономике.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он напомнил, что дефицит бюджета России в январе составил 25 миллиардов долларов.

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По словам политолога, это не российская экономика была устойчива к санкциям. А санкции против России вводились слишком медленно.

"Лишь 5 февраля вступил в действие ценовой потолок на российские нефтепродукты. А до этого Европа год с начала войны покупала российский бензин, дизель и мазут", – отметил Шейтельман.

Катастрофическая "дыра" в бюджете России

Он подчеркнул, что как только Запад взялся на нефть, сразу появился результат действия санкций.

Основа благосостояния россиян – это нефть, даже не газ. Хотя газ российское руководство также потеряло, когда само подорвало свои "Северные потоки",

– сказал политтехнолог.

По словам Шейтельмана, дефицит бюджета в 25 миллиардов долларов – действительно огромная цифра.

"За январь бюджет России получил 19 миллиардов долларов доходов. А расходы бюджета составили 44 миллиарда. То есть "дыра" в бюджете в 25 миллиардов – это катастрофа", – подчеркнул политтехнолог.

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Экономический "жест доброй воли" России

Он отметил, что за прошлый год расходы России выросли в 1,5 раза. Это произошло из-за необходимости содержания армии.

Минус в бюджете будет накапливаться ежемесячно. Российские власти также порадовали заявлением о том, что с марта "добровольно" сократят добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Вот еще один "жест доброй воли",

– отметил Шейтельман.

По его словам, у России не остается других вариантов, кроме как снижать объемы добычи нефти. Ведь россиянам некуда ее девать.

"А консервировать нефтяные скважины – очень сложный процесс. Это не Саудовская Аравия или Иран, где такие скважины можно закрыть и открыть одним нажатием кнопки", – рассказал Шейтельман.

Обычные россияне привыкли к трудностям

Дефицит бюджета со временем ощутят на себе и рядовые россияне. Впрочем, по словам политтехнолога, российское население уже привыкло к дефициту товаров на полках. Он напомнил, что против России был введен ряд санкций еще в 2014 году – после оккупации Крыма.

Тогда в ответ на экономические санкции Брюсселя власти России решили демонстративно отказаться от западных продуктов. В стране-агрессоре объявили программу по импортозамещению. Однако это не очень сработало.

Богатые жители Санкт-Петербурга ездят по выходным в Финляндию в магазины за сыром. Потому что в России в магазинах – не сыр, а сырный продукт. Кладешь его в холодильник, а с него через день капает оранжевая краска,

– отметил Шейтельман.

Однако, по словам политтехнолога, рядовые россияне привыкли к продуктам такого качества.

Россияне перестанут защищать режим Путина

Поэтому и дальнейшие ограничения и трудности из-за санкций хоть и могут вызвать определенное недовольство, но не шокируют большинство жителей России.

Я не верю, что возможно восстание россиян. Но когда у тебя ничего нет, ты не будешь бороться за то, что есть сейчас,

– сказал Шейтельман.

Он добавил, что в перспективе уровень поддержки власти в России уменьшится.

"Россияне не будут свергать режим Путина. Но они перестанут его защищать", – отметил политтехнолог.

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