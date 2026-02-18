Минус пусковая установка С-300 и другие объекты: ВСУ успешно атаковали врага

Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по объектам российской армии 17 и 18 февраля. В частности, под прицел попали вражеские пункты управления БпЛА, узел связи и технику.

Удары состоялись на временно оккупированных россиянами территориях и в тылу России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Смотрите также Много россиян умирает от холода и голода: как бойцы "Хартии" зачищают Купянск от врага

Какие цели были под ударом Сил обороны?

По данным Генштаба, ночью 18 февраля в Запорожье возле Трудового украинские защитники вбили по району сосредоточения подразделения БПЛА россиян. К тому же в Токмаке произошло попадание в мастерскую вражеских дронов.

Также несколько целей Силы обороны поразили ТОТ Донетчины. Так, в Старомлиновке под ударом был узел связи врага. А в самом Донецке защитники попали в место с военной техникой оккупантов.

Накануне в этом регионе было также поражено место управления дронов вблизи Родинского. А в районе Мариуполя – пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ, добавили в Генштабе.

Украинские защитники также ударили и по военным объектам в самой России. Они проинформировали, что ударили по пунктам управления БпЛА вблизи Сального Курская область.

Утраты противника и окончательные масштабы повреждений уточняются,

– отметил Генштаб ВСУ.

Какие потери терпит Россия на войне?