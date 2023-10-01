Тишина, ставшая символом борьбы: как Киев почтил павших защитников и защитниц
В Украине 1 октября отмечают День защитников и защитниц. В этом году появилась традиция – вся страна ровно в 09:00 останавливает все свои дела, чтобы почтить память павших Героев.
Как весь Киев одновременно замер на одну минуту, чтобы отдать честь – смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 24 Канала. Это еще раз показало единство украинского народа перед лицом российской агрессии.
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Мгновение, которое меняет все
Ровно в 09:00 в День защитников и защитниц Украины граждане свободной страны замерли в едином порыве. Отныне ежегодно 1 октября в одно время вся страна будет чтить павших воинов. В этот день память наших героев почтили и в Киеве. Жители столицы остановились на миг, чтобы молчанием сказать о подвиге наших людей.
Акция стала символом несокрушимости украинского духа, но самое главное – символом памяти. Символом того, что каждый погибший воин приблизил будущую победу. Что важно вспоминать защитников и защитниц, которые погибли или до сих пор защищают наше государство от агрессора.
Это время – хорошая возможность подумать о важном. Вспомнить важное. Вспомнить другую минуту – первую минуту полномасштабной войны. Минуту, которая изменила все,
– сказал в своей речи Владимир Зеленский.
Все эти люди сражались ради Украины, сражались ради каждого из нас. Меньше всего, что может сделать каждый гражданин – почтить их минутой молчания. Ведь молчание тоже может многое сказать.
Киев остановился на одну минуту / фото Валентины Полищук, 24 Канал
Как проходит День защитников и защитниц
- В этот день Владимир Зеленский обратился к гражданам с речью, где почтил память павших за украинскую государственность. Также президент поблагодарил миллионы украинцев, которые отложили все дела и планы, утвердительно сказав, что все это будет потом, после победы.
- Все военное командование Украины присоединилось к поздравлениям – свое слово сказали Валерий Залужный, Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Наев, Василий Малюк, Александр Тарнавский и другие украинские командующие. Кроме того, отдать уважение защитникам и защитницам Украины пришли украинцы в каждом уголке нашей страны.
- Дату Дня защитников и защитниц Украины перенесли, потому что праздник связан с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы. Ранее его праздновали 14 октября – о переносе просила церковь.