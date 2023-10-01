Тишина, ставшая символом борьбы: как Киев почтил павших защитников и защитниц

В Украине 1 октября отмечают День защитников и защитниц. В этом году появилась традиция – вся страна ровно в 09:00 останавливает все свои дела, чтобы почтить память павших Героев.

Как весь Киев одновременно замер на одну минуту, чтобы отдать честь – смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 24 Канала. Это еще раз показало единство украинского народа перед лицом российской агрессии.

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Мгновение, которое меняет все

Ровно в 09:00 в День защитников и защитниц Украины граждане свободной страны замерли в едином порыве. Отныне ежегодно 1 октября в одно время вся страна будет чтить павших воинов. В этот день память наших героев почтили и в Киеве. Жители столицы остановились на миг, чтобы молчанием сказать о подвиге наших людей.

Акция стала символом несокрушимости украинского духа, но самое главное – символом памяти. Символом того, что каждый погибший воин приблизил будущую победу. Что важно вспоминать защитников и защитниц, которые погибли или до сих пор защищают наше государство от агрессора.

Это время – хорошая возможность подумать о важном. Вспомнить важное. Вспомнить другую минуту – первую минуту полномасштабной войны. Минуту, которая изменила все,

– сказал в своей речи Владимир Зеленский.

Все эти люди сражались ради Украины, сражались ради каждого из нас. Меньше всего, что может сделать каждый гражданин – почтить их минутой молчания. Ведь молчание тоже может многое сказать.

Киев остановился на одну минуту / фото Валентины Полищук, 24 Канал

Как проходит День защитников и защитниц