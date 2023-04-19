Чтобы Россия не трясла "Сарматами": США испытали баллистическую ракету Minuteman III
Источник:ВВС США
Американские военные совершили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Важно, что у нее не было боевой части. Это можно назвать удачным ответом на проблемные пуски россиянами "Сарматы".
В среду, 19 апреля, в Военно-воздушных силах США сообщили, что с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния состоялся запуск баллистической ракеты Minuteman III. Собственно, это была тестовая ракета, способная возвращаться.
Смотрите также "Наши аграрии более конкурентоспособны": почему Европа бойкотирует украинское зерно
Подробно об этом запуске
Отметим, что Minuteman III принадлежит к МБР семейства "Минитмен". Собственно, максимальная дальность полета такой ракеты составляет около 13 тысяч километров.
Этот испытательный запуск является частью рутинной и периодической деятельности, призванной продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников,
– говорится в источнике.
Кроме того, там отмечено, что подобные испытания проводились уже более 300 раз. Также в сообщении подчеркнули, что этот пуск не является результатом "текущих мировых событий".
Очевидно, подразумевалось, в частности, события российско-украинской войны.
А Россия не может запустить "Сармату"
- Пока США проводят успешно испытания своих баллистических ракет, Россия не может себе справиться с "Сарматами". Собственно, в CNN писали о том, что, когда Байден приезжал в Киев, Кремль провел неудачное испытание этой межконтинентальной баллистической ракеты.
- Военный эксперт Петр Черник отметил, что "Сарматы" имеют немало проблем. В частности, это то, что для их производства России нужно покупать детали у стран Запада. А из-за санкций это невозможно.
- В заключение также вспомним, что 12 апреля стало известно, что Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Однако ее боевая часть упала в Казахстане.