Просят не спешить с выводами: в Минветеранов прокомментировали захват правительства АТОшником

Представители Министерства по делам ветеранов находятся в Печерском управлении полиции, куда привезли Владимира Прохнича. Ведомство отметило, что для них важен каждый ветеран.

Реакция Минветеранов на АТОшника с гранатой

Министерство отметило, что информация о ветеране, который захватил Кабинет Министров Украины, попала в российские СМИ. Они в традиционной манере пытались сформировать негативный образ наших защитников.

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Просим представителей СМИ и общества не спешить с выводами и комментариями до установления всех обстоятельств,

– подчеркнули в ведомстве.

Что известно о захвате правительства

Утром 4 августа неизвестный мужчина пришел с гранатой к зданию Кабинета Министров. Он угрожал взорвать его, если его не впустят внутрь.

Впоследствии выяснилось, что нападавший – ветеран батальона "Айдар" Владимир Прохнич. Известно, что его награждали орденом "За мужество III степени". СМИ писали, что в 2016 году боец получил минно-взрывные травмы и сотрясение головного мозга.

Прохнич сам сдался правоохранителям после того, как с ним поговорил товарищ. Ветеран даже извинился перед силовиками за свои действия.

По предварительным данным, мужчина пришел в правительство с гранатой из-за недовольства работой госучреждений и ненадлежащего финансового обеспечения ветеранов.

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