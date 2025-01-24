Мир стоит перед вызовом перезапуска всей системы

Избрание и инаугурация нового президента США снова вынесли в повестку дня вопрос международных институтов. Очевидно, вся эта система давно не работает, но что будет дальше?

Ненаказанное зло вернулось

Международные институты обычно создавались после большой войны, чтобы закрепить мировой порядок, к которому стремились победители, и под лозунгом "Никогда снова" сделать невозможным то, что творили побежденные. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Победители устанавливали ценности и правила послевоенной жизни: так было и с Лигой Наций, и с ООН, которая породила Всеобщую декларацию прав человека и другие документы, определяющие правила нашего мира. Можно вспомнить и более давние примеры, вроде Вестфальского мира.

Однако после Холодной войны поражение коммунизма не было зафиксировано: не возникло ни новых институтов, ни новых документов, не произошло и аналога Нюрнбергского трибунала. Зато победители погрузились в празднование "конца истории". А ненаказанное зло всегда возвращается, что мы и имеем сейчас. Вместо "Никогда снова" мир получил "Можем повторить".

Между прочим, это означает, что без фиксации поражения России в нынешней войне мир получит пустоту вместо порядка безопасности.

Может, так и лучше, по крайней мере для США? Сомневаюсь. Есть две альтернативы:

мир, основанный на правилах и договоренностях,

мир права сильного.

В таком мире сильному нужно время от времени доказывать, что он сильнее, – следовательно, будет проливаться кровь американцев, чего они как раз хотят избежать. Анализ выгод и потерь показывает пользу мира правил даже для тех, кто хотел бы другого. Как говорит китайская пословица – жителю стеклянного домика не стоит бросаться камнями.

Украина имеет моральное право говорить о перезапуске международных институтов, потому что мы на собственной шкуре почувствовали их провал.

Деимпериализация как основа устойчивого мира

Очевидно, новый мировой порядок должен основываться прежде всего на признании изменения мирового баланса. Нынешний Совет безопасности ООН не имеет в роли постоянных членов несколько мощнейших мировых держав.

Во-вторых, новый мировой порядок должен основываться на отмене двойных стандартов, иначе он не устоит, прежде всего это касается деколонизации. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года стала базовым документом для деимпериализации большей части мира, что предотвратило дальнейшие имперские войны. Народы Африки, Южной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Океании и Латинской Америки получили свободу, но не народы Северной Азии, колонизированные Москвой.

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Российская империя сохранилась, следствием чего стала нынешняя война. Вот почему в прошлом году Европарламент, ПАСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняли резолюции, в которых деколонизация, деимпериализация России определена единственным путем к устойчивому миру и демократическому развитию. В противоположном варианте получим "конец истории наоборот".

В-третьих, требует пересмотра система реализации проектов международных институтов. Нынешняя система в значительной степени работает сама на себя и не выполняет поставленных задач, имеет собственные внутренние KPIs, слабо связаны с основными целями. Часто не хватает комплексного подхода, основным мерилом качества является комфорт внутри пузыря, а не эффективность.

Важным изменением мог бы стать переход к имплементации проектов локальными организациями. Это потребует больше работы в центральных и региональных офисах, но будет развивать локальную способность, что непосредственно будет влиять на развитие институтов.

Нерешительность в реализации плана перезапуска международных институтов объясняется как страхом и российскими деньгами, так и ошибочной традицией "русских студий", которые в советские времена не различали русских, украинцев, грузин, эстонцев и узбеков, а сейчас не видят татар, чеченцев, бурятов и саха-якутов.

А еще добавляет тумана неосознанное, но общепринятое классическое представление об "исторических" и "неисторических" нациях, введенное Гегелем. "Исторические" нации имеют больше прав, в том числе право на "зоны влияния", они не могут терпеть поражение, эмбарго, конфискации активов, ограничения членства в международных организациях и тому подобное.

Россия начала активно ломать мировой порядок в 2008 году, и мир закрыл на это глаза. Но, как показывает Герман Пирчнер, задолго до того Россия нарушала большинство подписанных ею договоров.

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Следует исправить грубые нарушения

Первые практические шаги описаны в Манифесте устойчивого мира, фрагмент из которого я процитирую в следующем параграфе.

Согласно официальной позиции Украины, следует исправить грубое и беспрецедентное нарушение Устава ООН, продолжающееся с 1991 года, когда Россия унаследовала место СССР в ООН в обход предусмотренной Уставом ООН процедуры. В декабре 1991 года это произошло с молчаливого согласия государств-членов Совета безопасности и Секретариата ООН, которые таким образом ограничили права всех других государств-членов ООН высказаться по этому вопросу в рамках голосования в Генеральной Ассамблее, как это предусмотрено статьей 4 Устава ООН.

Более того, явно вопреки Уставу ООН, Россия узурпировала место постоянного члена Совета безопасности ООН. Ведь действующая статья 23 Устава, содержащая перечень постоянных членов Совета безопасности ООН, не содержит слов "Российская Федерация", зато – "Союз Советских Социалистических Республик".

До сих пор не произошло ни изменений Устава, ни одного голосования Генеральной Ассамблеи в поддержку передачи Российской Федерации места СССР в Совете безопасности.

Раздел 1.3 Манифеста устойчивого мира содержит немало других аспектов проблемы членства России в международных организациях.

Без перезапуска системы международных институтов вместо деимпериализации мы увидим реимпериализацию, то есть приход новых империй на место старых, а не утверждение республик и демократий на их обломках.