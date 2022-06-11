Мир и развитие: Лукашенко неожиданно заявил о совместных интересах с Великобританией
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает удивлять публику своими маразматическими заявлениями. На этот раз он отличился касаемо Великобритании.
Заявление Лукашенко обнародовали подконтрольные режиму белорусские СМИ. Теперь он говорит, что у Беларуси и Великобритании якобы есть общие интересы, сообщает 24 канал.
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Лукашенко поздравил королеву с Днем рождения
Такими заявлениями белорусский диктатор раздался по случаю Дня рождения королевы Елизаветы ІІ. С этим праздником он даже поздравил весь народ Королевства.
Дипломатические отношения между Беларусью и Великобританией длятся уже 30 лет. За это время Лукашенко увидел общность интересов демократической страны и своего диктаторского режима. Якобы это преодолевает расстояние и границы между государствами.
Нас объединяет стремление к миру, стабильности и устойчивому развитию. Убежден, что эти ценности должны быть приоритетными для наших обществ. Сегодня как никогда раньше следует совместно искать пути недопущения эскалации международной обстановки, продовольственного кризиса и роста этнической нетерпимости,
– цинично заявил Лукашенко.
Более того, он собрался вместе с Великобританией побеждать современные вызовы "для обеспечения достойного будущего". По крайней мере, призвал страну к этому.
Лукашенко хвалил ВСУ
После неудачи российских войск на Севере Украины, вторгаться которым помогала Беларусь, Лукашенко теперь не знает, что ему делать и какую позицию лучше занять. Поэтому от него раздаются все более странные и неожиданные заявления. Например, недавно он даже хвалил Вооруженные Силы Украины.
В мае Лукашенко проводил совещание со своими топ-силовиками. Основной темой встречи стал государственный заказ в оборонной сфере на 2022 год. Тогда он и начал разговор о том, что нужно работать над развитием небольших "мобильных групп" в армии Беларуси. Якобы именно эта составляющая ВСУ невероятно хорошо себя показала на поле боя против россиян.
Угрозы для Украины со стороны Беларуси
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призывает людей не расслабляться, потому что угроза со стороны белорусской границы существует. Оттуда всегда возможны обстрелы, но и не только это. По данным Генштаба ВСУ на утро 11 июня, на Волынском и Полесском направлениях до семи батальонных вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять свою задачу. Они усиливают участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
- Кроме того, Лукашенко сказал, что планирует вдвое увеличить количество военных в армии Беларуси. Страна желает сделать южное оперативное командование. Именно поэтому предполагается увеличение численности своих вооруженных сил до 80 тысяч человек. Беларусь планирует комплектовать воинские части техникой и вооружением за счет находящихся на хранении технических средств. А возле границ Украины до сих пор продолжаются якобы учения.
- В то же время эксперты предполагали, что наступление из Беларуси может произойти при определенных условиях. Например, если Россия снова захочет вторгнуться с этой стороны, тогда она может сделать это вместе с армией Беларуси. Для самостоятельного вторжения у этих войск нет боевого опыта, мотивации и силы.
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