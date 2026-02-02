Предлагает платформу для заключения мира: глава ОБСЕ приехал в Киев и анонсировал визит в Москву

В понедельник, 2 февраля, в Киев прибыл с рабочим визитом глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. В Украину он привез сообщение о том, что Организация предлагает свою платформу для диалога по завершению войны.

Вместе с Кассисом Украина встретила генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуна Синирлиоглу. Об этом глава ОБСЕ написал в соцсети Х.

Для чего глава ОБСЕ приехал в Украину?

Кассис и Синирлиоглу планируют обсудить с украинскими чиновниками безопасность и дипломатическое сотрудничество, в том числе и для завершения войны.

По словам Игнацио Кассиса, ОБСЕ может стать хорошей платформой для диалога. Он отмечает, что справедливый и длительный мир должен быть принят в соответствии с международным правом и Хельсинкских принципов.

Журналистке Новини.LIVE чиновник сказал, что он также планирует визит в Москву, где передаст российскому командованию сигналы о прекращении войны. Кассис добавил, что ОБСЕ объединяет Россию, Украину и еще 55 государств.

Если они серьезно относятся к этой организации, мы все вместе должны быстро найти решение,

– сказал Игнацио Кассис.

Напомним, сейчас в ОБСЕ председательствует Швейцария. Страна является одной из основательниц Хельсинкского заключительного акта 1975 года и участницей переговоров СБСЕ 1973 года.

ОБСЕ и война в Украине: последние новости