Французский мираж для ВСУ: на что способны самолеты Mirage 2000 и какие боевые задачи будут выполнять

6 июня 2024 года президент Франции объявил о предоставлении Украине истребителей Mirage 2000. Кроме того, Париж, вместе с союзниками, которые также имеют на вооружении эти самолеты, организуют обучение украинских пилотов.

Решение Франции давно ожидали в Украине. В том числе и потому, что французские истребители являются носителями крылатых ракет SCALP, которые уже есть на вооружении нашего государства. Сейчас их носителями в Украине являются истребители Су-24М.

Ожидается, что программа обучения пилотов и другого персонала продлится около полугода и стартует уже в ближайшее время. Но получит ли эти самолеты Украина уже до конца 2024 года – пока открытый вопрос. Что известно об этих французских бомбардировщиках и модификации, которую получит Украина, как они могут усилить наше государство и каковы возможности Mirage 2000 – читайте в материале 24 Канала.

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Украина получит "миражи"

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил сразу о двух важных решениях по Украине во время празднования по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Первое решение касалось истребителей, а второе – ударов по России. Париж дал разрешение применять французское оружие, в том числе и ракеты SCALP-EG для поражения целей на территории страны-террориста.

Ранее украинская сторона настаивала на том, чтобы получить от Франции модификацию Mirage 2000D. Дело в том, что сейчас для использования британских и французских дальнобойных ракет Украина применяет истребители советского образца – Су-24М.Однако, если Германия предоставит свои дальнобойные ракеты Taurus, это потребует дополнительного переоборудования еще ряда Су-24М для того, чтобы интегрировать немецкие ракеты.

Поэтому получить от Франции носители их ракет – отличный вариант. Правда, сейчас несколько непонятно, действительно ли Париж предоставляет носители ракет. Дело в том, что Франция предоставляет Украине модификацию Mirage 2000-5 – она значительно новее, чем 2000D.

Версия, которая есть на вооружении у Франции не является носителем крылатых ракет и главное назначение этих самолетов – прорыв вражеской ПВО. Однако в экспортной вариации, которую в свое время Франция продала Греции, есть возможность оборудовать борта дальнобойными ракетами для дальнейших ударов по вражеским целям.



Mirage 2000 на вооружении в Греции / Фото flickr.com

Характеристики самолетов Mirage 2000

История французских самолетов началась еще в 1970-х годах. Разработала новые истребители компания Dassault Aviation – в марте 1978 года первая модель совершила успешный полет. На вооружение Франции самолеты поступили через 6 лет после испытания.

Самолет спроектирован по схеме утки с низкорасположенным треугольным в плане крылом, имеющим угол стреловидности по передней кромке 58 градусов. Сверху и снизу на каждой консоли крыла расположены воздушные тормоза.

Компания также разработала более десятка модификаций – как для французской армии, так и для экспорта в другие страны.

Истребители Mirage 2000 имеют следующие характеристики:

экипаж – 1 человек;

максимальная скорость – 2 340 километров в час;

боевой радиус – 1 488 километров;

дальность полета – 3 335 километров;

практический потолок – 18 километров;

длина самолета – 14,36 метра;

высота – 5,30 метра;

размах крыла – 9,13 метра;

максимальный взлетный вес – 13,8 тонны;

двигатель – SNECMA M53-P2, мощность 6 560 лошадиных сил;

количество точек подвески – 9;

масса подвесных элементов – 6 300 килограммов.

Точная стоимость одного борта самолета неизвестна, а цена может колебаться в зависимости от модификации.Стоимость базовой версии самолета Mirage 2000 составляет около, а для версии 2000D цена может составлять



Mirage 2000 / Фото Dassault Aviation

Модификации Mirage 2000

С момента изготовления первых серийных самолетов, разработчики представили также ряд модификаций, таких как:

2000С – одноместный истребитель-перехватчик.

2000В – двухместный учебно-боевой вариант предыдущей модификации.

2000D – ударный истребитель-бомбардировщик, носитель обычного вооружения. Именно на него ориентировался официальный Киев как потенциального носителя крылатых французских ракет;

2000Е – экспортная многоцелевая модификация;

2000ED – двухместный учебно-боевой вариант модификации 2000Е.

2000N – ударный истребитель-бомбардировщик, носитель ядерного оружия.

2000R – одноместный разведчик.

2000S – экспортная версия 2000D;

2000-5 – модернизированная экспортная версия с улучшенными радарами и системой управления.

Украина получит именно последний вариант – одну из самых новых модификаций. Если Украина получит такие же истребители, как в свое время Греция – то с их помощью можно будет запускать ракеты SCALP-EG.

И что известно точн: эти модификации в любом варианте являются носителями управляемых авиабомб AASM Hammer (которые Франция обещает предоставлять по 50 единиц в месяц) и ракет MICA.

Если дадут Mirage 2000-5 чисто под управляемые авиабомбы AASM Hammer и ракеты "воздух-воздух" MICA – уже хороший инструмент для ПВО в тыловых районах Украины и для роли "летающей артиллерии" возле линии фронта. А если вдруг будут "Миражи" под дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG – ну так у нас заодно можно будет высвободить Су-24 для "апгрейда" под те же Taurus,

– отметил Иван Киричевский, эксперт издания Defence Express.



Mirage 2000 / Фото Dassault Aviation

Боевое применение

В 1984 году во Франции сформировали первую эскадрилью из истребителей Mirage 2000.

Первое боевое испытание новых самолетов произошло во время войны в Персидском заливе, где они летали на высотной противовоздушной обороне для самолетов-разведчиков U-2 ВВС США.

Также французские самолеты участвовали в операциях во время войны в Боснии и в Косово. В 1995 году Армия Республики Сербской сбила один Marage 2000. Члены экипажа выжили, их схватили сербы, но потом освободили.

В начале 00-х в Афганистане к боевым операциям были привлечены Mirage 2000D. С 2006 года Франция начала заменять эти самолеты на Dassault Rafale. Однако "Миражи" были применены также в 2011 году во время операции в Ливии, а в 2018 – в Сирии.

Mirage 2000 в действии: смотрите видео

Mirage 2000 в Украине

В марте 2024 года 2 борта Mirage 2000-5F участвовали в операции в Красном море против йеменских хуситов и сбили 2 беспилотника.

Как отмечал эксперт Иван Киричевский, в любом случае французские истребители усилят Воздушные силы ВСУ. Если Украина получит классические версии Mirage 2000-5, то это позволит пробивать вражескую ПВО, применять против врага авиабомбы и ракеты малой дальности.

Если же мы получим самолеты такой модификации, как в свое время Греция, – ракеты SCALP-EG можно будет применять с французских бортов. С учетом того, что и британские Storm Shadow являются фактически близнецами французских ракет, то это позволит также применять и их.

Таким образом, истребители советского образца, которые сейчас использует Украина и которые были модернизированы под западные ракеты, можно будет переоборудовать под немецкие ракеты Taurus, если Берлин примет это долгожданное решение.

Ранее вопрос целесообразности "Миражей" для Украины вызвал жаркие дискуссии, эксперты и бывший представитель Воздушных сил Юрий Игнат отмечали, что основной авиационной платформой эти самолеты для нас стать не могут. Однако Украина получит ожидаемые F-16, а такие самолеты как Migare 2000 могут дополнить авиапарк Украины и выполнять отличные от F-16 задачи.

В эфире телемарафона представитель Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что основными в Украине будут именно американские F-16, однако в будущем наше государство не исключает получения и других самолетов, в частности французских.

Как и все современные боевые самолеты он (Mirage 2000 – 24 Канал) может выполнять эффективно поставленные боевые задачи в соответствии с различными типами – это могут быть воздушные и наземные удары. Конечно, что этот самолет является достаточно современным, однако, как я отметил ранее, F-16 для нас сейчас является приоритетным типом самолетов,

– подчеркнул Илья Евлаш.

В любом случае Франция предоставила мощную помощь Украине, которая позволит усилить наше небо и, возможно, сделать более эффективными удары по вражеским целям как на временно оккупированной территории нашего государства, так и на территории России, ведь теперь запрет на применение французского оружия для ударов по стране-террористу, в частности ракетами SCALP-EG, снят.