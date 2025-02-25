Для хорошей сделки типично, когда обе стороны "остаются немного недовольными", – Белый дом
Сейчас активно обсуждают возможное соглашение о прекращении огня в Украине. В Белом доме также высказались.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала возможное соглашение между Украиной и Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее брифинг.
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Стороны должны быть немного недовольны
Реакция пресс-секретаря является неоднозначной.
Обычно, когда соглашение действительно удачное, обе стороны оставляют стол переговоров немного недовольными,
– сказала она.
Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях как можно скорее закончить войну в Украине, однако он не говорил о методах. Известно, что его политика резко изменилась после того, как делегации США и России встретились в Эр-Рияде.
Также западные медиа писали о том, что Украина и США согласовали условия соглашения о добыче полезных ископаемых. Документ одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел Украины, а подписание соглашения с Трампом возможно после одобрения Верховной Радой.