Для хорошей сделки типично, когда обе стороны "остаются немного недовольными", – Белый дом

Сейчас активно обсуждают возможное соглашение о прекращении огня в Украине. В Белом доме также высказались.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала возможное соглашение между Украиной и Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее брифинг.

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Стороны должны быть немного недовольны

Реакция пресс-секретаря является неоднозначной.

Обычно, когда соглашение действительно удачное, обе стороны оставляют стол переговоров немного недовольными,

– сказала она.

Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях как можно скорее закончить войну в Украине, однако он не говорил о методах. Известно, что его политика резко изменилась после того, как делегации США и России встретились в Эр-Рияде.

Также западные медиа писали о том, что Украина и США согласовали условия соглашения о добыче полезных ископаемых. Документ одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел Украины, а подписание соглашения с Трампом возможно после одобрения Верховной Радой.