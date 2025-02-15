Успехом Украины будет не мирный договор или окончание боевых действий, – Келлог

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что не мирный договор или прекращение огня будет успехом Украины. Успех можно будет определить по реакции всех на нарушение этого договора.

Соглашение, что остановит войну еще не будет означать успех, считает Келлог. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Какое заявление сделал кот Келлог

Спекпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что по его мнению, выдающимся успехом для Украины будут не прекращение огня и даже не долгосрочный мирный договор.

Определением успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушено прекращение огня и как все стороны отреагируют,

– сказал он.

Добавим, Кит Келлог в частности заявил, что США будут посредниками между украинцами и россиянами на переговорах. Он добавил, что философия Соединенных Штатов заключается в том, чтобы "остановить убийства и войну". Спецпредставитель заверил, что никто не будет исключен из переговорного процесса по установлению мира в Украине.