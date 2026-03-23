Было четыре темы: СМИ рассказали, о чем украинцы говорили с американцами в Майами
- В Майами состоялись переговоры между украинской и американской делегациями, где обсуждали усиление гарантий безопасности для Украины.
- Стороны также обсудили возможное участие США в обмене пленными и более широкие геополитические темы.
В Майами 21 –22 марта состоялись двусторонние переговоры между украинской и американской делегациями. Во время них главное внимание уделили усилению гарантий безопасности для Украины со стороны США.
Делегации обсуждали планирование совместного восстановления и развития государства. Об этом сообщает NV.
Что известно о мирных переговорах в Майами?
Кроме того, стороны обсудили возможное участие США в большом обмене пленными. Украинская сторона рассчитывает на возвращение "на самом деле большого количества" граждан. На встрече также затрагивали более широкие геополитические темы.
В Офисе президента Украины считают разговор конструктивным. В частности, Кирилл Буданов, который представлял Киев на переговорах, оценил диалог с представителями Дональда Трампа как продуктивный.
Рустем Умеров заявил, что удалось достичь прогресса в согласовании позиций и сузить круг спорных вопросов, а спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал переговоры конструктивными.
По словам Владимира Зеленского, стороны, в частности, обсуждали вопрос обменов пленными, и сейчас есть сигналы о возможном их продолжении. Президент подчеркнул, что это могло бы стать подтверждением эффективности дипломатии. Однако окончательные детали станут известны после возвращения переговорной группы в Украину.
Стив Уиткофф отметил, что стороны сосредоточились на сужении и решении ключевых разногласий для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению.