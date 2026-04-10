Об этом сказал глава Офиса Президента Кирилл Буданов в совместном интервью корреспондентам Укринформа и "Новини.LIVE".
К теме Дмитриев прибыл в США: какие вопросы на повестке дня
Что сказал Буданов о мирных переговорах?
Кирилл Буданов сказал, что переговорный процесс продолжается, он не заморожен и будет продолжаться.
Мы надеемся и ждем приезда американской делегации – об этом сегодня президент Украины так же на официальной части мероприятия всем сообщил,
– отметил генерал.
Поэтому глава Офиса Президента призвал надеяться на лучшее в этом вопросе.
Кстати, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала высказал мнение, что Россия действительно сталкивается сразу с рядом критических проблем: как на фронте, так и внутри страны. При таких условиях российская верхушка действительно может начать задумываться о том, что войну пора заканчивать.
Действительно ли скоро ждать окончания войны?
Кирилл Буданов заявил, что видит потенциал заключить мирное соглашение с Россией в ближайшее время. Он оптимистично настроен относительно скорого окончания войны.
В то же время Bloomberg со ссылкой на слова двух лиц, близких к Кремлю, писали, что в Москве считают, что в переговорах почти не было реального прогресса. В России считают, что дискуссии в основном зашли в тупик из-за вопроса гарантий безопасности для Киева, а урегулирование требует согласованной позиции США и Европы.
Владимир Зеленский, свою очередь, предполагает, что трехсторонняя встреча с Россией может состояться весной или летом, если россияне выберут деэскалацию. Президент считает эти месяцы ключевыми для России, а Украине "будет очень сложно до сентября".