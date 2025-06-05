Командующий Нацгвардии объяснил, что будет с военными после подписания мирного соглашения

Генерал и командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказал, что будет с военными после прекращения войны. Прежде всего не стоит ожидать резкой остановки боевых действий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Александра Пивненко для Анны Максимчук.

Смотрите также Нетрадиционный способ: генерал армии сказал, как удалось уничтожить пусковую установку "Искандер"

Что будет с войском после подписания мирного соглашения

Командующий Нацгвардии Украины отметил, что война не может остановиться в один миг. Даже при условии подписания мирного соглашения, для стабилизации фронта нужно несколько месяцев, возможны хаотичные столкновения между сторонами. Он оценивает этот срок в полгода.

Будет "оттормаживание", будут где-то 2–3 месяца какие-то выстрелы, хаотичные движения. Не ко всем команды сразу дойдут – как к нашим, так и к ним,

– считает генерал.

В то же время Пивненко считает, что армия Украины должна сохраняться на уровне около 600 000 человек. Формирование такого войска также займет время, ведь состоится демобилизация. Впрочем, большинство военных, по его мнению, вернется в армию по собственному желанию в течение определенного времени. Армия в 600 000, по его словам, сформируется без проблем.

Напомним, Александр Пивненко также объяснил, почему в Украине нет демобилизации. Он заявил, что бригады недоукомплектованы, и только 30-35% потребности закрывается рекрутингом.