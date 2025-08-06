По данным социологической компании TargetPoint, большинство избирателей Дональда Трампа считает Россию угрозой для безопасности Соединенных Штатов. Это – хорошие показатели, но есть другой нюанс.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что Трамп не сильно опирается на свой электорат. Конечно, он хочет, чтобы его обожали. Но значительная часть электората и так это делает, потому что воспринимает его за "мессию".

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Влияет ли электорат на политику Трампа?

Как отметил Несвитайлов, Трамп нельзя считать зависимым от электорального мнения. Он вообще считает, что способен на него влиять.

Трамп считает, что он сам формирует электоральное мнение. Он убедился в том тогда, когда после поражения в 2020 году его все списали. А он сенсационно вернулся и снова стал президентом США,

– отметил Несвитайлов.

Трампу действительно нравится, чтобы его боготворили. Но он не опирается на мнение людей в принятии решений. Трамп буквально играет только на своей стороне.

Если он будет считать, что коммуникация с Россией не работает. А оттянуть ее от Китая не удается, тогда пойдут другие варианты. И, возможно, он ситуативно станет более проукраинским. Его интересует величие и достижения, о которых потом будут писать в учебниках по истории,

– сказал Несвитайлов.

Добавим, вечером президент США собирается выступить с заявлением в Овальном кабинете. Пока неизвестно, о чем именно будет говорить Трамп. Но сегодня уже была встреча спецпредставителя Уиткоффа с диктатором Путиным, а также – разговор Зеленского и Трампа.