Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що Трамп не сильно спирається на свій електорат. Звісно, він хоче, щоб його обожнювали. Але значна частина електорату й так це робить, бо сприймає його за "месію".

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Чи впливає електорат на політику Трампа?

Як наголосив Несвітайлов, Трамп не можна вважати залежним від електоральної думки. Він взагалі вважає, що здатен на неї впливати.

Трамп вважає, що він сам формує електоральну думку. Він переконався в тому тоді, коли після поразки у 2020 році його всі списали. А він сенсаційно повернувся і знову став президентом США,

– зазначив Несвітайлов.

Трампу дійсно подобається, щоб його боготворили. Але він не спирається на думку людей у прийнятті рішень. Трамп буквально грає лише на своєму боці.

Якщо він буде вважати, що комунікація з Росією не працює. А відтягнути її від Китаю не вдається, тоді підуть інші варіанти. І, можливо, він ситуативно стане більш проукраїнським. Його цікавить велич та здобутки, про які потім писатимуть в підручниках з історії,

– сказав Несвітайлов.

Додамо, ввечері президент США збирається виступити із заявою в Овальному кабінеті. Наразі невідомо, про що саме говоритиме Трамп. Але сьогодні вже була зустріч спецпредставника Віткоффа з диктатором Путіним, а також – розмова Зеленського і Трампа.