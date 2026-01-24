Ведь Путин сейчас находится в очень плохом положении. Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко озвучил 24 Каналу мнение, что сейчас любое решение будет болезненным для так называемого главы Кремля.

Читайте также Любой шаг только все ухудшит: в какую ловушку попал Путин и есть ли оттуда выход

"Однако сейчас Путин в тупике. Любой его следующий шаг становится хуже предыдущего. У него сейчас наступает ситуация, когда надо принять решение. Любое будет для него болезненным", – подчеркнул он.

"Любое решение будет катастрофой"

Владимир Огрызко отметил, что Путин не достиг ни одной из целей так называемой "сво". Экономика России разваливается на глазах. Окружение Путина также сейчас размышляет, что делать со всем этим.

Здесь все настолько непонятно завязывается для Путина. Я думаю, что он сейчас сидит в бункере и не знает, что делать. Запуски этих когда-то записанных видео и так далее свидетельствуют о том, что он в нервно-паралитическом состоянии, когда любое решение может быть катастрофически невыгодным для него,

– предположил экс-министр МИД.

Последние заявления Кремля