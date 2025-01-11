В Financial Times раскрыли, что будет Путин требовать на переговорах с Трампом

Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине по крайней мере за 6 месяцев. Для этого президент США планирует поговорить с главой Кремля. СМИ выяснили, какую цель будет преследовать российский диктатор на переговорах с республиканцем.

Недавно Дональд Трамп заявил, что готовится его встреча с Владимиром Путиным, но сроки не назвал. Между тем Кремль говорит, что пока не получил официальных запросов, но приветствует желание американца относительно контактов, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Будет об Украине: Джо Байден готовится выступить с речью 13 января

Чего Путин будет хотеть от Трампа

Так, пресс-секретарь Путина Песков подчеркнул, что диктатор всегда говорил о своей открытости к связям с международными партнерами, в частности с президентом США Трампом.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника Кремля и еще одного человека, обсуждавшего этот вопрос с российским президентом, Путин на переговорах с Трампом хочет достичь новых соглашений по безопасности, которые:

будут гарантировать, что Украина никогда не присоединится к НАТО;

заставят военный альянс под руководством США отказаться от некоторых восточных размещений.

"Он хочет изменить правила международного порядка, чтобы не было угроз для России. Он очень переживает, как будет выглядеть мир после войны", – сказал экс-чиновник Кремля.

К слову, президент Зеленский постоянно подчеркивал, что любые переговоры с Россией возможны после предоставления Украине гарантий безопасности.

В то же время Трамп говорил, что полномасштабное вторжение якобы началось из-за того, что Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Этим самым, по словам политика, он якобы посягнул на "устоявшийся порядок" и российские интересы.