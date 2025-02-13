Будут требовать от Путина "жеста доброй воли": какой сценарий обмена может воплотиться

Лидер США Трамп косвенно поддержал идею президента Украины Зеленского о возможном обмене части Курщины, которая под контролем ВСУ. Против этого выступили официальные спикеры России в лице Пескова и Захаровой. Это еще раз доказывает, насколько Курская операция является болезненной для главы Кремля Путина.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, подчеркнув, что операция, которую Силы обороны Украины начали в Курской области летом 2024 года, сегодня ломает все представления Путина о том, как можно прийти к завершению его так называемой "сво".

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Перспективы обмена во время переговоров

Вполне возможно, что если переговоры между Украиной и Россией состоятся, то речь будет идти не об обмене метра квадратного на метр квадратный, а о других пропорциях. Украина, по мнению Чаленко, действительно может вернуть под свой контроль не военным путем, а благодаря переговорам значительную часть своей территории.

На эту тему есть разные слухи, есть из них реалистичные. Например, выход российской армии с территории Харьковской области или решение вопроса в пользу Украины по ЗАЭС,

– озвучил Чаленко.

Политолог высказал мнение, что США будут пытаться достичь территориальных достижений в рамках переговорного процесса. Это позволит определенным образом подкрепить возможный будущий компромисс.

Думаю, над этим будут работать и требовать от Путина сделать еще один очень серьезный "жест доброй воли",

– считает Чаленко.

Напомним, что министр обороны США Пит Хегсет сделал заявление относительно будущего Украины. Он считает, что вернуть оккупированные после 2014 года российской армией украинские территории она не сможет, а вступление Украины в НАТО назвал нереалистичным.

Отметим, что экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Россия не согласится на обмен территориями, а Запорожскую АЭС быстрыми темпами технически переводит на российские стандарты, потому что тоже не хочет возвращать ее. Наиболее негативный сценарий он видит в том, что часть Курщины, которую контролируют сейчас СОУ, может остаться Украине.