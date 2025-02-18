Европу могут привлечь к переговорам из-за санкций против России: согласится ли ЕС их отменить

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры между США и Россией. После их завершения госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны могут стать участниками переговорного процесса. Хотя ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог отрицал их участие. США были вынуждены пойти на этот шаг из-за позиции России.

Марко Рубио отметил, что ️Евросоюз должен сесть за стол переговоров, ведь он вводил вместе с США санкции против России. Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что неизвестно, когда европейские страны присоединятся к переговорам, но это неизбежно.

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Будет непросто

Фесенко отметил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог говорил о том, что в переговорах должны принять участие две воюющие страны – Россия и Украина, а также США – как посредник.

Это был намек, что Европе в этой структуре нет места. Хотя Келлог уточнил, что США никого не будут исключать из переговоров, в частности Европу. Поэтому переговоры с ней могут быть, но параллельно,

– объяснил политолог.

Возникает вопрос о возможной отмене санкций. Рубио намекнул, что европейцы примут участие в переговорах не на первом этапе, но все же будут привлечены к переговорному процессу. Именно из-за вопроса санкций.

Обратите внимание! Евросоюз продолжит вводить санкции против России, даже если Вашингтон решится отменить ограничения. Более того, Европейская комиссия подтвердила, что планирует применить 16-й пакет санкций против страны-агрессора.

Можно предположить, по его словам, как это произошло. Американцы пообещали и уже не впервые поэтапно отменить санкции в обмен на реальное прекращение войны против Украины. Однако Россия ответила, что большая часть санкций не США, а Европы.

США и Россия имеют мизерный объем двусторонней торговли в настоящее время. Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Их экспорт – импорт – на уровне более 200 миллионов долларов,

– подчеркнул он.

В то же время с Европой у россиян были большие объемы торговли. Поэтому они хотят, чтобы Евросоюз отменил санкции. А как это сделать, если Европа не будет участвовать в переговорах? Тогда американцы и заявили, что Европа к ним присоединится.

Однако отменить санкции против России будет очень не просто. Значительная часть европейских стран могут быть принципиально против этого. Особенно, если Россия не пойдет на реальные уступки Украине и не будет прекращена война,

– отметил Владимир Фесенко.

США это тоже понимают, добавил он, и будут вынуждены подключить Европу к переговорному процессу.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио после переговоров США и России в Саудовской Аравии отметил, что Евросоюз должен когда-то присоединиться к переговорам из-за того, что он также вводил санкции против России. По мнению Рубио, цель переговорного процесса – завершить войну в Украине "справедливым, длительным, устойчивым и приемлемым решением для всех сторон".