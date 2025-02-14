Вам не нужно доверять Путину, чтобы вести переговоры, – Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что для того, чтобы вести переговоры с Владимиром Путиным, главе Кремля не нужно доверять.

Об этом сообщает 24 Канал. Стоит отметить, что Хегсет также заявил, что не исключает возможности возвращения украинских территорий, которые Россия оккупировала после 2022 года.

Читайте также Я посещу Саудовскую Аравию и Турцию, но с россиянами не будет встречи, - Зеленский

Как в Пентагоне оценивают переговоры с Путиным

У Пита Хегсета спросили о его ожиданиях относительно переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

По словам министра обороны США, если НАТО действительно увеличит свои возможности и расходы, это уменьшит уверенность главы Кремля.

Есть ли там доверие? Нет. Чтобы договориться о сделке, вам не обязательно занимать доверенную позицию. Но опять же, я министр обороны, не моя работа читать мысли Владимира Путина,

– сказал Хегсет.

Глава Пентагона добавил, что за столом переговоров с Зеленским и Путиным будет президент Трамп.

Вы не должны доверять кому-то, чтобы вести с ними переговоры, но, как сказал Рональд Рейган, если вы не доверяете, вам нужно проверить,

– подчеркнул министр.

Пит Хегсет подытожил, что таким образом целью будет гарантирование длительного и прочного мира, который будет достигнут в результате переговоров.