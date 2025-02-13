Запад этого не видит: есть только один путь, как правильно закончить войну

Варианты окончания войны в Украине во многом зависят от политической воли стран Запада. Есть только один правильный вариант, как достичь действительно устойчивого мира.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, если бы Запад имел политическую волю – то мог бы вполне жестко остановить Путина. Но пока они на это не готовы.

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Европа может доиграться

Как отметил Шейтельман, в свое время бывший председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр отмечал, что Альянс уничтожил бы российские войска в Украине, если бы у них не было ядерного оружия. Это почему-то сдерживает Запад и от менее резких шагов.

Кроме того, некоторые страны Запада недостаточно верят в то, что следующей целью России будут их союзники – страны Балтии. Литва, Латвия, Эстония, Польша и скандинавские страны прекрасно это понимают. А вот Западная Европа старается об этом не думать.

Неужели они верят, что Путин остановится, когда захватит достаточно земель? Для Путина и России никогда не будет достаточно. Россия не остановится, пока не будет уничтожена как государство. Так как это произошло с нацистской Германией во время Второй мировой войны. Это единственный путь, как установить устойчивый мир в Европе,

– сказал Шейтельман.

Напомним, в Европе уже критиковали Трампа за его уступки Путину еще до начала переговоров. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет, чтобы переговоры по завершению войны были двусторонними с США. Но Украина не примет этого.