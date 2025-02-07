Как принудить Россию к миру: Кит Келлог назвал рычаги давления на Кремль

Дональд Трамп пообещал приложить максимум усилий для завершения войны в Украине. Кит Келлог рассказал, как президент США будет принуждать Россию к миру.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог подчеркнул, что американский лидер готов удвоить санкции против России, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Как убедить Россию остановить войну

Келлог рассказал, что на прошлой неделе Трамп вместе со своей командой обсудил возможности США для завершения войны. Чиновник отметил, что Украина должна продолжать военное давление на Россию перед переговорами. Однако только его одного недостаточно.

Келлог раскритиковал Байдена, который обещал оказывать военную помощь, столько, сколько нужно, при этом не усиливая давление на другие элементы российской власти.

Спецпредставитель заметил, что Россия готова вести войну на истощение. Поэтому давление на нее не может быть только военным. "Нужно применять экономическое давление, дипломатическое давление, а также определенные военные меры и рычаги, чтобы обеспечить, что все идет в том направлении, в котором мы этого хотим", – объяснил Келлог.

К слову, чиновник подчеркнул, что и Украина, и Россия должны пойти на уступки.