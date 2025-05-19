"Россия может быть готова к переговорам только осенью": на это повлияют несколько событий

Чтобы Россия согласилась на мирные переговоры, она должна быть к этому смотивирована. Единственный фактор, который может заставить Москву сесть за стол переговоров, – ее неспособность продолжать войну.

На сегодня Россия еще не находится в таком состоянии – ни с экономической, ни с мобилизационной точки зрения. Поэтому, как предположил в разговоре с 24 Каналом руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, оккупанты будут готовы к реальным переговорам не раньше осени.

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После чего Россия может согласиться на настоящие переговоры

Андрющенко отметил, что у россиян уже есть дефицит бронетехники, однако они продолжают бросать на фронт людей даже на мотоциклах и багги. Несмотря на определенное снижение набора в армию, у них еще остался человеческий ресурс. Россия не объявила публично о мобилизации, как это сделала Украина.

С апреля Москва открыто готовится к большому летнему наступлению. Об этом даже прямо говорили в Кремле. В самой Украине эта информация прошла достаточно тихо, но для России, которая привыкла мыслить историческими аналогиями, Владимир Путин представил себе "курскую дугу", которая должна стать решающей на войне. Отсюда – масштабная наступательная кампания.

Путин надеется, что россияне смогут быстро прорвать украинский фронт, что приведет к деградации обороноспособности Украины в условиях ограниченной поддержки со стороны США. В результате, по его мнению, наше государство будет вынуждено согласиться на капитуляцию – по сценарию переговоров в Стамбуле или даже хуже.

Именно поэтому диктатор не имеет никакого стимула прекращать войну. Именно поэтому сейчас речь не идет ни о каком реальном перемирии.

Переговоры, которые могли бы привести к миру, станут возможными только после завершения этой летней наступательной кампании, ближе к осени,

– предположил Андрющенко.

Вероятно, осенью мы увидим, как Россия исчерпывает свой мобилизационный резерв. Они столкнутся с проблемами набора людей даже за большие деньги. Это может заставить Путина объявить открытую мобилизацию, чего он стремится избежать. Также Россия потеряет значительную часть техники и оборудования, необходимого для продолжения боевых действий. Им потребуется пауза, чтобы восстановить ресурсы.

Экономические проблемы, которые уже есть, только усилятся. Российская экономика начнет "складываться как карточный домик". Это может стать точкой, когда Москва начнет реально думать о переговорах, но не раньше. Эта точка может и наступить летом, если Украина нанесет серьезный удар и проведет эффективную контрнаступательную кампанию. Но это – маловероятный, хотя и возможный, "черный лебедь" этой войны.

Когда может состояться подписание мирного соглашения

Вероятнее всего, осознание необходимости остановиться придет к России осенью. Наибольшее желание договариваться появится ближе к зиме. Именно поэтому, по словам Петра Андрющенко, настоящий мир – то есть мирное соглашение – может стать возможным весной 2026 года.

С другой стороны – есть мы. Мы можем держать фронт в течение 2025 года. Поэтому нет смысла сейчас соглашаться на большие компромиссы, которых от нас требует Россия. Украина пока не готова к переговорам на условиях, что их предлагают,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Возможно, к осени мы дойдем до определенной точки, когда сможем принять компромиссы. Например: временное признание оккупации части территорий или отказ на время от вступления в НАТО, но при условии предоставления гарантий безопасности. То есть компромиссы возможны, но они могут стать реальными только осенью.